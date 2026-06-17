ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद गरमाया माहौल

बता दें कि सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति की चर्चा छोड़ दीजिए.. उत्तर प्रदेश में तो पूरी समाजवादी पार्टी ही भाजपा में आने को तैयार बैठी है. उनके इस बयान से यूपी का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि जैसे-जैसे विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं. वैसे-वैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है. उन्होंने खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि इन मामलों में किन नेताओं के नाम चर्चा में रहे हैं. यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. सपा ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती थीं.