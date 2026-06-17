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सपा के 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार... डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावों से यूपी की राजनीति में मचा हड़कंप

Keshav Prasad Maurya: कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा कि सपा के 25 से 26 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 17, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:42 PM IST
सपा के 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार... डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावों से यूपी की राजनीति में मचा हड़कंप
Image Credit: Keshav Prasad Maurya

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