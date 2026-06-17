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Kanpur News: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर करारा हमला बोला है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार हैं, पर हम तोड़ नहीं रहे हैं. केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के 25 से 26 सांसदों के संपर्क में होने का दावा किया. इससे पहले सुभासपा अध्यक्ष व यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा में टूट दावा किया था.
कानपुर में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा
दरअसल, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हार के बाद बगावत देखने को मिली. वहीं, महाराष्ट्र में शिव सेना यूटी में भी कई सांसदों के बगावत की बातें सामने आईं. समाजवादी पार्टी के सांसदों की पाला बदलने की खबरों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. कानपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के 25-26 सांसदों के संपर्क में होने का दावा कर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है.
'सपा सैफई जाने वाली है'
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25-26 सांसद टूटने को तैयार हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे हैं. उन्होंने कहा कि सपा चाहे जितने भी सम्मेलन कर लें, उसका कोई भला नहीं होगा. साथ ही उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सैफई जाने वाली है और भाजपा लखनऊ में है और लखनऊ में ही सत्ता पर रहेगी. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये बातें बृजेंद्र स्वरूप पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कही. उन्होंने कहा कि जो पार्टियां टूट रही हैं, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है.
ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद गरमाया माहौल
बता दें कि सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति की चर्चा छोड़ दीजिए.. उत्तर प्रदेश में तो पूरी समाजवादी पार्टी ही भाजपा में आने को तैयार बैठी है. उनके इस बयान से यूपी का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि जैसे-जैसे विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं. वैसे-वैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है. उन्होंने खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि इन मामलों में किन नेताओं के नाम चर्चा में रहे हैं. यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. सपा ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती थीं.