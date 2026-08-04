/मदरसे अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्टरी... केशव मौर्य के बयान से छिड़ा विवाद; मौलाना बोले- इतिहास पढ़िये

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Lucknow : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए बयान ने नया राजनीतिक और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन के मदरसों संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि वास्तविकता देखी जाए तो "मदरसे, चाहे भारत के हों, पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के, अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्टरी हैं." उनके इस बयान के सामने आने के बाद विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.
तस्लीमा नसरीन के बयान के बाद तेज हुई बहस
दरअसल, बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मदरसों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई. इसी संदर्भ में पूछे गए सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मदरसों को लेकर सख्त टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई.
मौलाना शाहाबुद्दीन रज़वी ने जताई कड़ी आपत्ति
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने केशव प्रसाद मौर्य और तस्लीमा नसरीन, दोनों के बयानों की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना पूरी तरह गलत और इतिहास के साथ अन्याय है. उनका कहना था कि जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं, उन्हें पहले मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए, जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है.
आजादी की लड़ाई में मदरसों की भूमिका का किया जिक्र
मौलाना रज़वी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में मदरसों से जुड़े उलेमा और छात्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था. उन्होंने दावा किया कि बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली सहित कई क्षेत्रों के धार्मिक विद्वानों और छात्रों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई थी. इसलिए पूरे मदरसा तंत्र को आतंकवाद से जोड़ना उचित नहीं है.
बयानों पर राजनीतिक और सामाजिक बहस
मदरसों को लेकर दिए गए इन बयानों के बाद राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के बीच बहस तेज हो गई है. एक पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे धार्मिक शिक्षण संस्थानों की छवि खराब करने वाला बयान बता रहा है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के और तेज होने की संभावना है.
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