क्या सपा 2027 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ेगी? इंडिया गठबंधन रहेगा या नहीं, अखिलेश के जवाब ने की विरोधियों की बोलती बंद!

Akhilesh Yadav India Alliance: 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस को साथ लेकर चलेगी, इस पर अखिलेश यादव ने अभी से अपना जवाब देकर विरोधियों की बोलती बंद कर दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 25, 2026, 06:38 PM IST
Unnao: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बदलाव की अटकलों के बीच अभी से साफ कर दिया है कि सपा 2027 का चुनाव अकेली लड़ेगी या कांग्रेस के साथ लड़ेगी. अखिलेश यादव ने उन्नाव में कहा कि कांग्रेस पार्टी से इंडिया गठबंधन का जो एलायंस है, वो बना रहेगा. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की जो पीडीए की रणनीति बनी थी, और सामाजिक न्याय की जो बात हमने लोगों के सामने रखी थी, आने वाले समय में सभी लोग मिलकर के सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हमारी मदद करेंगे. पीडीए की सरकार बनेगी तो हम सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे, हम इसका संकल्प लेते हैं. 

अखिलेश यादव ने कहा कि वो पीडीए के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि वो उन्हें सामाजिक न्याय और सम्मान दिलाने का काम करेंगे.  

कांग्रेस की तरफ से मिलते रहे अलग-अलग संकेत
हालांकि विपक्षी खेमे में मतभेद की चर्चाएं भी जारी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश स्तर पर अलग संकेत मिल रहे हैं. पार्टी के कुछ नेताओं ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का संकेत दिया है और विधानसभा चुनाव को लेकर भी परिस्थितियों के अनुसार रणनीति तय करने की बात कही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समय-समय पर गठबंधन पर अलग रुख रखते रहे हैं, जिससे सियासी अटकलें और तेज हो गई हैं.

अखिलेश की विपक्षी दलों से अपील
अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल राज्य की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा. उन्होंने विपक्षी दलों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि “बांटो और राज करो” की राजनीति से सावधान रहना होगा क्योंकि इससे समाज में विभाजन पैदा किया जाता है. 

अखिलेश का सीएम योगी पर निशाना
इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा. अखिलेश ने कानून-व्यवस्था और पुराने मामलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग विरोधियों को निशाना बना रहे हैं. 

अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर बोले अखिलेश
धार्मिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद का जिक्र किया और कहा कि संत-महात्माओं का सम्मान होना चाहिए. उनका आरोप था कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ प्रशासनिक दबाव बनाया जाता है. 

कुल मिलाकर अखिलेश यादव का संदेश साफ है,- विपक्षी एकता, सामाजिक न्याय और भाजपा को चुनौती देना उनकी प्राथमिकता है. आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन, सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर उठापटक और तेज होने की संभावना है. 

