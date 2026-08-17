/स्मृति ईरानी का राजनीति से वनवास खत्म! बीजेपी में मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानें यूपी चुनाव के लिए कितनी फिट नई भूमिका?

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Lucknow: अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ 2014 और फिर 2024 में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें अमेठी में 1.67 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया. इसके बावजूद यूपी की राजनीति में स्मृति ईरानी का प्रभाव और पहचान बरकरार रही
कभी टीवी की दुनिया में 'तुलसी' के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी अब एक बार फिर बीजेपी की केंद्रीय संगठनात्मक टीम का अहम हिस्सा बन गई हैं. अभिनेत्री से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी को बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी है. करीब दो साल पहले मोदी सरकार से बाहर होने और 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से हारने के बाद उनकी संगठन में यह वापसी राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
बीजेपी की नई टीम में स्मृति ईरानी के साथ सुनील बंसल, विनोद तावड़े, बिप्लब देब और सतीश पूनिया जैसे अनुभवी नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं. इससे संकेत साफ है कि पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी मोड में आ चुकी है.
2027 की सबसे बड़ी परीक्षा-भूमि उत्तर प्रदेश
बीजेपी के लिए 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद अहम है. 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को यूपी में बड़ा झटका लगा था. बीजेपी 80 में से 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश की.
ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को संगठन को फिर से मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत है. स्मृति ईरानी की नई भूमिका इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.
अमेठी ने बनाया 'जाइंट किलर'
स्मृति ईरानी की राजनीतिक पहचान उत्तर प्रदेश से अलग नहीं की जा सकती. 2014 में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था. वह चुनाव हार गईं, लेकिन हार के बाद भी उन्होंने अमेठी से अपना संपर्क नहीं तोड़ा.
अगले पांच वर्षों तक वह लगातार क्षेत्र में जाती रहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ीं और संगठन को मजबूत करने में जुटी रहीं. इसका नतीजा 2019 में सामने आया, जब उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में 55,120 वोटों से हरा दिया.
स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, जबकि राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले. गांधी परिवार के इस पारंपरिक गढ़ में जीत ने उन्हें बीजेपी की 'जाइंट किलर' नेता की पहचान दिलाई.
हालांकि 2024 में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें अमेठी में 1.67 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया. इसके बावजूद यूपी की राजनीति में स्मृति ईरानी का प्रभाव और पहचान बरकरार रही.
संगठन के साथ आक्रामक प्रचार की ताकत
राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर स्मृति ईरानी की भूमिका सिर्फ भाषण और प्रचार तक सीमित नहीं रहेगी. राज्य संगठनों के साथ तालमेल, चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के चयन में भूमिका, संगठनात्मक मतभेदों को संभालना और बूथ स्तर तक पार्टी की सक्रियता बढ़ाना उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा हो सकता है.
सुनील बंसल जैसे संगठनात्मक रणनीतिकारों के साथ उनकी मौजूदगी बीजेपी की रणनीति को एक अलग ताकत दे सकती है. बंसल यूपी में बीजेपी के मजबूत बूथ नेटवर्क और चुनावी मशीनरी तैयार करने के लिए जाने जाते हैं. वहीं स्मृति ईरानी पार्टी के उन चेहरों में हैं जो सीधे जनता और मीडिया के बीच प्रभावी तरीके से बीजेपी का संदेश रखने की क्षमता रखती हैं.
यानी एक तरफ संगठन की रणनीति और दूसरी तरफ हाई-वोल्टेज राजनीतिक कैंपेन, बीजेपी इन दोनों को साथ लेकर चलने की तैयारी करती दिख रही है.
महिला वोटरों पर बीजेपी की नजर
स्मृति ईरानी की नई भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू महिला मतदाता भी हैं. पिछले कुछ चुनावों में महिला वोटर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चुनावी आधार बनी हैं. उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के जरिए बीजेपी ने महिला लाभार्थियों के बीच अपना आधार मजबूत किया है.
स्मृति ईरानी का महिला एवं बाल विकास मंत्री के तौर पर अनुभव और बीजेपी महिला मोर्चा से उनका पुराना जुड़ाव पार्टी को इस वर्ग तक पहुंच बनाने में मदद कर सकता है. 2027 में महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाए रखना बीजेपी की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है.
राहुल गांधी के खिलाफ पुरानी जीत का भी राजनीतिक संदेश
स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाना कांग्रेस के लिए भी एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है. उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है.
ऐसे समय में उस नेता को बीजेपी की केंद्रीय टीम में प्रमुख भूमिका देना, जिसने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हराया था, पार्टी के पुराने राजनीतिक नैरेटिव को फिर से सामने ला सकता है.
2027 में स्मृति के सामने क्या चुनौती?
स्मृति ईरानी की वापसी बीजेपी के लिए सिर्फ संगठन विस्तार नहीं बल्कि 2027 की बड़ी चुनावी चुनौती का हिस्सा है. उन्हें अब 2019 की अमेठी जीत की चमक के साथ 2024 की हार का अनुभव भी है.
यूपी में जातीय समीकरण, महिला वोट, युवा मतदाता, महंगाई-बेरोजगारी जैसे मुद्दे और विपक्ष की बढ़ती सक्रियता बीजेपी के सामने चुनौती होंगे. ऐसे में स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह अपने राजनीतिक अनुभव और आक्रामक चुनावी शैली को संगठनात्मक रणनीति में कितनी प्रभावी तरीके से बदल पाती हैं.
एक बात फिलहाल साफ है कि अमेठी में राहुल गांधी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में 'जाइंट किलर' बनीं स्मृति ईरानी को बीजेपी ने 2027 से पहले फिर बड़ी जिम्मेदारी देकर संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में उनकी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है.