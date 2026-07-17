UP Election 2027: यूपी में 'आधी आबादी' पर कांग्रेस का बड़ा दांव! 35% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी

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UP Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस की ओर से शुरू हो गई हैं. पार्टी इसके लिए खास रणनीति अपनाने जा रही है. विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस महिलाओं को तवज्जो देगी. सियासी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को मौका दिया जाएगा। इसके लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है. जल्द ही उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग भी शुरू की जाएगी. सूत्रों के अनुसार इस बार ब हर सीट के उम्मीदवारी पैनल में संभावित एक महिला प्रत्याशी का नाम भी शामिल किया जाएगा. सियासी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को मौका दिया जाएगा.
पैनल में होगी कम से कम एक महिला
सूत्रों के अनुसार इस बार हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों के पैनल में कम से कम एक महिला को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार करीब 35 फीसदी सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारा जा सकता है.जल्द ही उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी. यह स्क्रीनिंग कई आधारों पर की जाएगी, जिनमें उनकी विश्वसनीयता, सामाजिक पकड़ और ज़मीनी स्तर पर किया गया काम शामिल है.
2022 के झटके और फ्लॉप नारे से सीख
हालांकि, कांग्रेस के लिए यह राह इतनी आसान नहीं मानी जा रही है. साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पार्टी के बेहद चर्चित नारे ''लड़की हूं, लड़ सकती हूं'' का जादू भी मतदाताओं पर नहीं चल सका था [cite: हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी कांग्रेस को न केवल बड़ा झटका लगा था बल्कि उसके ''लड़की हूं, लड़ सकती हूं'' के नारे की भी हवा निकल गई थी. ].
2022 के चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड 148 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से केवल एक प्रत्याशी—कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना'—ही अपनी सीट बचा पाने में कामयाब रही थीं. ऐसे में इस बार पिछली नाकामी से सबक लेकर कांग्रेस महिलाओं को किस तरह और कितनी सीटों पर मैदान में उतारती है, यह देखना राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प होगा.
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