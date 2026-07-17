Add Zee Business As A Preferred Source
App

UP Election 2027: यूपी में 'आधी आबादी' पर कांग्रेस का बड़ा दांव! 35% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आधी आबादी को फिर से टारगेट करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है. इसके तहत कांग्रेस इस बार भी तमाम महिला प्रत्याशियों को चुनाव में टिकट देने की तैयारी कर रही है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 17, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:14 AM IST
UP Election 2027: यूपी में 'आधी आबादी' पर कांग्रेस का बड़ा दांव! 35% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी
Image Credit: UP CongressSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Vishal singh Raghuvanshi

Vishal singh Raghuvanshi

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नोएडा मजदूर आंदोलन अपडेट, DU छात्रा की रिहाई पर हाईकोर्ट ने मंगा सरकार से जवाब
prayagraj news20 min ago
2
Meerut crime35 min ago
3
Ayodhya Ram mandir46 min ago
4
Bareilly News51 min ago
5
Ghaziabad crime1 hr ago