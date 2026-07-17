UP Election 2027: यूपी में 'आधी आबादी' पर कांग्रेस का बड़ा दांव! 35% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी

UP Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस की ओर से शुरू हो गई हैं. पार्टी इसके लिए खास रणनीति अपनाने जा रही है. विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस महिलाओं को तवज्जो देगी. सियासी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को मौका दिया जाएगा। इसके लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है. जल्द ही उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग भी शुरू की जाएगी. सूत्रों के अनुसार इस बार ब हर सीट के उम्मीदवारी पैनल में संभावित एक महिला प्रत्याशी का नाम भी शामिल किया जाएगा. सियासी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को मौका दिया जाएगा.