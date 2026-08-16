UP Election 2027: 21% दलित वोट बैंक पर क्यों टिकी है सभी दलों की निगाहें? जानें यूपी का पूरा सियासी गणित

राज्य चुनें
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा सत्ता की चाबी माना जाता रहा है. करीब 21 प्रतिशत दलित आबादी वाले यूपी में बहुजन समाज पार्टी (BSP) लंबे समय तक इस वर्ग की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज रही, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा का जनाधार कमजोर होता दिखाई दिया है. यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी (ASP) समेत सभी दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं.
कैसे बदला राजनीतिक समीकरण
एक समय था जब मायावती के नेतृत्व में दलित वोट लगभग पूरी तरह BSP के साथ माना जाता था. लेकिन 2014 के बाद हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ. इसके बाद दलित वोटों का एक हिस्सा भाजपा की ओर गया, जबकि कुछ वर्ग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ भी जुड़ने लगे. अब दलित वोट पहले की तरह एकमुश्त किसी एक पार्टी के साथ नहीं दिख रहा है.
भाजपा की रणनीति क्या है?
भाजपा पिछले एक दशक से गैर-जाटव दलित समुदायों पर विशेष फोकस कर रही है. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, लाभार्थी राजनीति, दलित महापुरुषों के सम्मान और संगठन में प्रतिनिधित्व के जरिए पार्टी इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है. भाजपा की कोशिश है कि 2022 की तरह 2027 में भी दलित वोटों का बड़ा हिस्सा उसके साथ बना रहे.
SP और कांग्रेस की चुनौती
समाजवादी पार्टी दलित-पिछड़ा-मुस्लिम (PDA) फॉर्मूले के जरिए दलित समाज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दों को उठा रहे हैं. वहीं कांग्रेस भी संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय के सवालों को केंद्र में रखकर दलित मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है.
चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता प्रभाव
नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) खुद को नई दलित राजनीति के चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. युवाओं और शिक्षित दलित वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है. यदि वे अपने प्रभाव को वोटों में बदलने में सफल होते हैं तो BSP के पारंपरिक वोट बैंक में और सेंध लग सकती है.
दलित वोट किस ओर जा सकता है?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित वोट अब कई हिस्सों में बंटा हुआ है. जाटव समुदाय का बड़ा हिस्सा अभी भी BSP के साथ जुड़ा माना जाता है, जबकि गैर-जाटव दलितों में भाजपा की पकड़ मजबूत है.
आकाश आनंद का री-लॉन्च
आकाश आनंद (Akash Anand) का बहुजन समाज पार्टी (BSP) में बढ़ता कद और उनका आक्रामक राजनीतिक अंदाज आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की नई रणनीति का मुख्य केंद्र बन चुका है. मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 'Gen-Z' और युवा बहुजन चेहरे के रूप में आक्रामक तरीके से मैदान में उतारा है. आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर 'अंकल' कहकर तंज कसा है और युवाओं को संदेश दिया है कि बहुजन समाज का सच्चा हित केवल बीएसपी में है. मायावती ने युवाओं और विशेषकर 'Gen Z' (नौजवानों) को साधने के लिए आकाश आनंद को आगे कर दिया है, जिससे वे पार्टी के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं.
चंद्रशेखर आजाद भी विकल्प के रूप में उभर रहे
वहीं युवा और राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाताओं के बीच चंद्रशेखर आजाद भी विकल्प के रूप में उभर रहे हैं. ऐसे में 2027 में दलित वोट पूरी तरह किसी एक दल के पक्ष में जाने की संभावना कम दिखाई देती है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से 'एक्टिव मोड' में आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली बड़ी जीत के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी पार्टी, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम), यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.
2027 चुनाव पर क्या पड़ेगा असर?
उत्तर प्रदेश की सैकड़ों सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि BSP अपना खोया जनाधार वापस नहीं ला पाती और दलित वोट कई दलों में बंटता है तो इसका सीधा लाभ भाजपा या सपा को मिल सकता है। वहीं अगर मायावती दलित वोटों का बड़ा हिस्सा फिर से एकजुट करने में सफल रहती हैं तो चुनावी मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि 2027 के चुनावी रण में दलित वोट बैंक सबसे बड़ा राजनीतिक मैदान बन चुका है और सभी दल इसकी लड़ाई में पूरी ताकत झोंक रहे हैं.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!