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UP Election 2027: 21% दलित वोट बैंक पर क्यों टिकी है सभी दलों की निगाहें? जानें यूपी का पूरा सियासी गणित

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात पर दलित वोट बैंक सबसे निर्णायक केंद्र बिंदु बनकर उभरा है. सूबे में लगभग 21% से 22% दलित आबादी है, जो किसी भी दल का सियासी समीकरण बनाने या बिगाड़ने का माद्दा रखती है. यहां इस पूरे राजनीतिक समीकरण का विस्तृत एक्सप्लेनर पढ़िए...

Written ByPreeti Chauhan
Published: Aug 16, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:00 PM IST
UP Election 2027: 21% दलित वोट बैंक पर क्यों टिकी है सभी दलों की निगाहें? जानें यूपी का पूरा सियासी गणित
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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