UP Election 2027: 21% दलित वोट बैंक पर क्यों टिकी है सभी दलों की निगाहें? जानें यूपी का पूरा सियासी गणित

आकाश आनंद का री-लॉन्च

आकाश आनंद (Akash Anand) का बहुजन समाज पार्टी (BSP) में बढ़ता कद और उनका आक्रामक राजनीतिक अंदाज आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की नई रणनीति का मुख्य केंद्र बन चुका है. मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 'Gen-Z' और युवा बहुजन चेहरे के रूप में आक्रामक तरीके से मैदान में उतारा है. आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर 'अंकल' कहकर तंज कसा है और युवाओं को संदेश दिया है कि बहुजन समाज का सच्चा हित केवल बीएसपी में है. मायावती ने युवाओं और विशेषकर 'Gen Z' (नौजवानों) को साधने के लिए आकाश आनंद को आगे कर दिया है, जिससे वे पार्टी के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं.