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2027 विधानसभा चुनाव से पहले BJP का मेगा संगठन प्लान, छह क्षेत्रों में नई फौज तैयार

UP BJP Politics: भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपनी क्षेत्रीय टीमों के गठन पर दिल्ली और लखनऊ में गहन मंथन पूरा कर लिया है महीने के अंत तक इन क्षेत्रीय टीमों की घोषणा होने की उम्मीद है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 17, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:14 AM IST
2027 विधानसभा चुनाव से पहले BJP का मेगा संगठन प्लान, छह क्षेत्रों में नई फौज तैयार
Image Credit: UP BJP

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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