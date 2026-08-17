2027 विधानसभा चुनाव से पहले BJP का मेगा संगठन प्लान, छह क्षेत्रों में नई फौज तैयार

UP BJP Politics: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी सांगठनिक मशीनरी को धार देना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई दौर के उच्चस्तरीय मंथन के बाद पार्टी ने प्रदेश की क्षेत्रीय टीमों के गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, चालू माह के अंत तक सभी छह क्षेत्रों की नई टीमों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है.