यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज, इमरान मसूद समेत 11 सीटों के लिए बनाए पर्यवेक्षक, जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

UP MLC Election News: स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनावों में जुटी कांग्रेस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज 11 सीटों के लिए पर्यवेक्षक घोषित किए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 29, 2025, 10:32 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने यूपी स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव ( UP MLC Election 2026) के लिए कमर कस ली है. सोमवार को कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने  स्नातक और शिक्षक विधान परिषद् की 11 सीटों के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों तैनात कर दिये हैं. इन 11 पर्यवेक्षकों में कांग्रेस नेता इमरान मसूद, दानिश अली और किशोरी लाल जैसे यूपी के जाने माने नेताओं के नाम हैं.  

- इलाहाबाद (स्नातक): उज्जवल रमण सिंह (सांसद) एवं नसीमुद्दीन सिद्दीकी (पूर्व मंत्री)
- बरेली-मुरादाबाद (शिक्षक): कुंवर दानिश अली (पूर्व सांसद) एवं फूल कुंवर (पूर्व विधायक)
- लखनऊ (स्नातक/शिक्षक): किशोरी लाल शर्मा (सांसद) एवं पी.एल. पुनिया (पूर्व सांसद)
- मेरठ: इमरान मसूद (सांसद) एवं हरेन्द्र अग्रवाल (पूर्व MLC)
- गोरखपुर-फैजाबाद (शिक्षक): तनुज पुनिया (सांसद) एवं अखिलेश प्रताप सिंह (पूर्व विधायक)
- वाराणसी: भगवती प्रसाद चौधरी (पूर्व विधायक) एवं पशुपति नाथ राय (पूर्व विधायक)
- मेरठ-सहारनपुर (शिक्षक - कोऑर्डिनेटर): बाकिर हुसैन उर्फ बाकर हुसैन
- आगरा: राकेश राठौर (सांसद) एवं विवेक बंसल (पूर्व MLC)

बता दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी यह चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी. 

खास बात यह है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की इन सीटों पर केवल पंजीकृत स्नातक मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस शुरुआत से ही सक्रिय नजर आ रही है और मतदाता सूची के सत्यापन से लेकर जमीनी स्तर पर प्रचार अभियान तक पूरी तैयारी में जुटी हुई है.

वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव को बेहद अहम मानते हुए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही हैं. सभी प्रमुख दल संगठनात्मक स्तर पर रणनीति बनाने और समर्थकों को साधने में लगे हुए हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं.खास बात यह है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की इन सीटों पर केवल पंजीकृत स्नातक मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस शुरुआत से ही सक्रिय नजर आ रही है और मतदाता सूची के सत्यापन से लेकर जमीनी स्तर पर प्रचार अभियान तक पूरी तैयारी में जुटी हुई है।

वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव को बेहद अहम मानते हुए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही हैं। सभी प्रमुख दल संगठनात्मक स्तर पर रणनीति बनाने और समर्थकों को साधने में लगे हुए हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं।

समाजवादी पार्टी ने पहले ही कुल 11 में से पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. पार्टी ने लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांति सिंह को मैदान में उतारा है. गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कमलेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं वाराणसी–मिर्जापुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लाल बिहारी यादव को टिकट दिया गया है. इसके अलावा खंड स्नातक सीट पर आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद–झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मानसिंह को सपा का उम्मीदवार घोषित किया गया है.

अन्य सीटों को लेकर भी जल्द ही राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा होने की संभावना है. जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, वैसे-वैसे चुनावी प्रचार और राजनीतिक बयानबाजी में भी तेजी देखने को मिलेगी.

