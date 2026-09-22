UP MLC Election Schedule: यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 23 अक्टूबर को वोटिंग; देखें पूरा शेड्यूल

राजनीतिक दलों ने कसी कमर

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों को राज्य की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर शिक्षक और शिक्षित वर्ग (स्नातक) हिस्सा लेते हैं. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज़ कर दी हैं.