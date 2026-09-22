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UP MLC Election Schedule: यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 23 अक्टूबर को वोटिंग; देखें पूरा शेड्यूल

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) की खाली हो रही 11 सीटों पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है. इन सीटों के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा और 27 अक्टूबर 2026 को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 22, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:32 AM IST
UP MLC Election Schedule: यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 23 अक्टूबर को वोटिंग; देखें पूरा शेड्यूल
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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