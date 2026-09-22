UP MLC Election Schedule: यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 23 अक्टूबर को वोटिंग; देखें पूरा शेड्यूल

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UP MLC Election Schedule: लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (MLC) की 11 सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की कुल 11 सीटों पर चुनाव आयोजित किए जाएंगे.
11 सीटों पर होगा चुनावी मुकाबला
घोषित कार्यक्रम के मुताबिक विधान परिषद की निम्नलिखित सीटों पर मतदान होगा.
शिक्षक कोटा: 06 सीटें
स्नातक कोटा: 05 सीटें
MLC चुनाव का पूरा कार्यक्रम (Election Schedule)
नामांकन की शुरुआत: 29 सितंबर 2026
वोटिंग (मतदान): 23 अक्टूबर 2026
उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) में आगामी 6 दिसंबर 2026 को 11 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. इसमें स्नातक कोटे की 5 सीटें और शिक्षक कोटे की 6 सीटें शामिल हैं.
1. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (5 सीटें)
इन 5 स्नातक सीटों पर प्रतिनिधित्व कर रहे निम्नलिखित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है:
लखनऊ स्नातक: इंजी. अवनीश कुमार सिंह
वाराणसी स्नातक: आशुतोष सिन्हा
आगरा स्नातक: डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह ‘गुरु जी’
मेरठ स्नातक: दिनेश कुमार गोयल
इलाहाबाद-झांसी स्नातक: डॉ. मान सिंह यादव
2. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (6 सीटें)
शिक्षक क्षेत्र की इन 6 सीटों के विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है:
लखनऊ शिक्षक: उमेश द्विवेदी
वाराणसी शिक्षक: लाल बिहारी यादव
आगरा शिक्षक: डॉ. आकाश अग्रवाल
मेरठ शिक्षक: श्रीचंद शर्मा
बरेली-मुरादाबाद शिक्षक: हरि सिंह ढिल्लों
गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक: ध्रुव कुमार त्रिपाठी
राजनीतिक दलों ने कसी कमर
शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों को राज्य की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर शिक्षक और शिक्षित वर्ग (स्नातक) हिस्सा लेते हैं. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज़ कर दी हैं.
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