यूपी UP-MLC चुनाव को लेकर सपा का बड़ा दांव, अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी से दो उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान

UP MLC Election : यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर सपा अपने एक के बाद एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर रही है जिससे यूपी की राजनीति गरमा गई है.सपा ने मंगलवार को मेरठ गाजियाबाद मंडल और आगरा-अलीगढ़ खंड के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है.  

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 14, 2025, 05:44 PM IST
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है. हालांकि चुनाव के लिए अभी करीब एक साल का वक्त बताया जा रहा है. लेकिन सपा और कांग्रेस ने अभी से अपने पत्ते खोल दिए हैं. बस भाजपा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होना बाकी है. समाजवादी पार्टी ने मेरठ से लकर मुरादाबाद और आगरा तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है.  सपा कांग्रेस से सीटें खींचने का तानाबाना तैयार कर रही है. 

मंगलवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरठ-गाजियाबाद और आगरा-अलीगढ़ खंड से अपने दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर बड़ा दांव खेला है. अखिलेश यादव ने मेरठ-गाजियाबाद से नितिन कुमार तोमर और आगरा अलीगढ़ खंड से डॉक्टर प्रकाशचंद गुप्ता को मैदान में उतारा है. 

गुर्जरों के गढ़ से सपा ने गुर्जर प्रत्याशी उतारकर सियासी समीकरण साधे हैं. मेरठ-सहारनपुर मंडल में स्थित नौ जिलों गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर की स्नातक एमएलसी सीट को लेकर सियासत तेज हो चुकी है.

West UP PoliticsSamajwadi PartyUP MLC Election

