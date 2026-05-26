UP Panchayat Chunav: यूपी में आज खत्म हो रहा पंचायतों का कार्यकाल, मौजूदा प्रधान ही 6 महीने तक संभालेंगे कमान

UP Panchayat Chunav: यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. प्रदेश में पंचायत चुनाव समय में पर नहीं हो पा रहे हैं इसलिए यूपी सरकार ने इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर ग्राम प्रधानों को ही जिम्मेदारी सौंप दी गई.
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UP Panchayat Election Latest Update: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब नए चुनाव होने तक मौजूदा ग्राम प्रधान ही गांव की जिम्मेदारी संभालेंगे. पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो गया है, इसलिए 27 मई से प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करेंगे. हालांकि उन्हें सिर्फ रोजमर्रा के काम करने की अनुमति होगी, कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे. अगर जरूरी हुआ तो डीएम की मंजूरी के बाद ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा.
कब होंगे पंचायत चुनाव?
सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया है, जो ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट देगा. ऐसा माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने और प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा, इसलिए पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना है.
27 मई से प्रधान बन जाएंगे प्रशासक (UP Panchayat Election)
मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के अनुसार, प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपने के लिए सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है. ग्राम प्रधान 27 मई से प्रशासक के तौर पर काम करेंगे. हालांकि ले सिर्फ सामान्य और रूटीन काम ही कर पाएंगे वो पंचायत स्तर पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे. सरकार ने कहा है कि अगर बहुत जरूरी या किसी विशेष हालात में नीतिगत फैसले लेने की जरूरत पड़ती है तो जिला पंचायत राज अधिकारी के जरिये जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा. उनकी मंजूरी के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा. ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है. नई पंचायतों के गठन तक उत्तर प्रदेश सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है.
आज खत्म हो रहा प्रधानों का कार्यकाल
दरअसल उत्तर प्रदेश में 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित आयोग कम से कम छह माह बाद अपनी रिपोर्ट देगा. इसलिए यह तय है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले संभव नहीं होगा.
कब आएगी आयोग की रिपोर्ट
पिछले दिनों योगी मंत्रिमंडल ने ओबीसी रिजर्वेशन फाइनल करने के लिए आयोग का गठन किया है. आयोग को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह के पास है. आयोग में दो रिटायर्ड जिला जज और दो रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को भी जगह दी गई है. आयोग को नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. इसके बाद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का अंतिम फैसला लिया जाएगा. ओबीसी आयोग के गठन का निर्देश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2025 को दिया था.
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