Explainer: सत्ता की आहट और बदलती वफादारी... जानिए यूपी की सियासत में कौन-कितनी बार पलटा?

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UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक पुराना नियम है, यहां हवा का रुख और नेताजी का कुर्ता किस रंग में रंग जाए, यह कोई नहीं बता सकता. चुनाव पास आते ही वफादारियों के बदलने का दौर शुरू हो जाता है, हाल ही में आंकड़ों का पन्ना खंगाला गया, तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जो हैरान करने वाली है.
हवा का रुख देखकर बदल लेते हैं दल
उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अब करीब है. ऐसे में सत्ता की लहर किसकी चलेगी ये आंकलन लगाने की शुरुआत मौजूदा विधायकों ने करना शुरू कर दिया है. 2027 के चुनाव से पहले 35 से 40 फीसदी अलग—अलग दलों के विधायकों के टिकट कट सकते हैं. जाहिर है, जिनका टिकट कटेगा, वे नए ठिकाने तलाशेंगे. उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा में 399 विधायकों में से 122 यानी करीब हर तीसरा विधायक अपने राजनीतिक करियर में कम से कम एक बार दल बदल चुके हैं.
दलबदलुओं को बीजेपी ने सबसे ज्यादा जगह दी
दलबदलुओं को सबसे अधिक जगह भाजपा ने दी है, जिसके 78 विधायक दूसरे दलों से आए हैं. जबकि समाजवादी पार्टी के 29 विधायक भी अन्य दलों की पृष्ठभूमि से हैं. वहीं, निषाद पार्टी, सुभासपा, आरएलडी और अपना दल (एस) में भी बड़ी संख्या में दलबदलू विधायक हैं. आज यूपी विधानसभा का लगभग हर तीसरा विधायक दलबदलू है. विधानसभा के 399 मौजूदा विधायकों में से 122 विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने अपने करियर में कम से कम एक बार अपनी पार्टी, वफादारी और झंडा जरूर बदला है. असली दिलचस्प खेल तो छोटे सहयोगी दलों का है.
किस दल के कितने नेताओं ने पाला बदला?
निषाद पार्टी: 80 फीसदी विधायक पाला बदलकर आए
सुभासपा: 50 फीसदी विधायक दलबदलू
राष्ट्रीय लोकदल: 33 फीसदी विधायक बाहरी
अपना दल (एस): लगभग 31 फीसदी विधायक पाला बदल चुके हैं
सांसदों ने भी बदला पाला
यह खेल सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, दिल्ली का रास्ता भी इससे अछूता नहीं है. यूपी के 80 सांसदों में से सपा के 19 और भाजपा के 15 सांसद इसी दलबदल के रास्ते संसद पहुंचे हैं. सत्ता का मोह, संसाधनों तक सीधी पहुंच और टिकट कटने का डर ये वो फैक्टर हैं जो चुनाव से ठीक पहले सुरक्षित ठिकाने की तलाश के लिए सबसे बड़े कारण होते है. इसके अलावा जातीय समीकरण और अपने क्षेत्र के हिसाब से पार्टी चुनना और विनेबिलिटी यानी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की चाहत ही नेताओं को दल बदलने पर मजबूर करती है.
बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान
नेताओं के दल बदलने से सबसे ज्यादा जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, वह बहुजन समाज पार्टी है. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 15 सालों में पार्टी बदलने की वजह से बसपा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है. साल 2017 के चुनावों से ठीक पहले, 15 से ज्यादा मौजूदा विधायकों ने बगावत कर दी थी. बसपा के 19 विधायक जीते थे, लेकिन 2022 के चुनावों तक उनमें से 15 ने पाला बदल लिया था. आज BSP के पास सिर्फ 1 विधायक थे. पिछले दिनों उनका निधन हो गया था.
मंत्री भी पार्टी बदलने में पीछे नहीं रहे
दल बदलने में मंत्री भी पीछे नहीं हैं. मनोज कुमार पांडे पहले सपा में बाद में बीजेपी में चले गए. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' कांग्रेस से बीजेपी में चले गए. नितिन अग्रवाल सपा से बीजेपी में गए. अनिल राजभर BSP से BJP में जाकर मंत्री बने. नरेंद्र कुमार कश्यप BSP से BJP, दिनेश सिंह कांग्रेस से BJP, संजीव गोंड सपा से BJP में चले गए. इसके आलवा के.पी. मलिक RLD से BJP का दामन थामा, संजय सिंह गंगवार BSP से BJP में चले गए. प्रतिभा शुक्ला बसपा से BJP का दामन थामा. रजनी तिवारी BSP से BJP में मंत्री बनीं. अनिल कुमार BSP से RLD में चले गए.
लोकसभा में सपा की राहें आसान कीं
2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर अपने इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. इसमें दूसरी पार्टियों से आए नेताओं ने सपा की इस सफलता में अहम भूमिका निभाई. 37 सांसदों में से 19 ने पार्टियां बदली हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया.
दल बदलने के खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी कौन?
अगर दल बदलने वाले नेताओं में सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करें तो पहला नाम दारा सिंह चौहान का आता है. दारा सिंह चौहान ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में 5 बार दल बदले. वह बसपा, भाजपा, सपा और फिर घूम फिकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए. दूसरा नाम योगी के कैबिनेट में नंद गोपाल गुप्ता नंदी का है. नंदी प्रयागराज दक्षिणी सीट से बीजेपी से विधायक हैं. पहले जान लेते हैं दारा सिंह चौहान का सियासी सफर?.
दारा सिंह चौहान का सियासी करियर
दारा सिंह चौहान साल 1996 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और पहली बार राज्यसभा सांसद बने. साल 2000 में वह समाजवादी पार्टी (SP) में चले गए और सपा के टिकट पर दोबारा राज्यसभा पहुंचे. इसके बाद साल 2007 में सपा का साथ छोड़कर वह बसपा में चले गए. साल 2009 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2015 में उन्होंने एक बार फिर बसपा का साथ छोड़ दिया. और बीजेपी में चले गए. साल 2017 में विधायक बनकर मंत्री बने. इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर फिर से समाजवादी पार्टी में चले गए और जीतकर विधायक बने. साल 2023 में सपा से इस्तीफा देकर दोबारा भाजपा (BJP) में वापसी की.
नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी माहिर
दूसरा नाम नंद गोपाल गुप्ता नंदी का है. नंद गोपाल गुप्ता नंदी के सियासी करियर पर नजर डालें तो साल 2007 के चुनाव में वह बसपा से चुनाव लड़े और प्रयागराज (तब इलाहाबाद) दक्षिण सीट से विधायक बने. मायावती सरकार में वह मंत्री भी बने. साल 2012 में बसपा से चुनाव हारने के बाद नंदी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया. 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नंदी को प्रयागराज से टिकट दिया. वहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नंदी बीजेपी में चले गए. वर्तमान में वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं.
दलों के लिए 2027 बड़ी परीक्षा
यूपी में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव हैं. माना जा रहा है कि इसमें से कई विधायकों का टिकट कट सकता है. जिन विधायकों का टिकट कटा वह विकल्प की तलाश में जुट जाएंगे. इस लिहाज से सभी राजनीतिक दलों के लिए भी 2027 बड़ी अग्निपरीक्षा है.
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