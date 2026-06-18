दरअसल, 17 जून को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ स्थित अपने प्रदेश कार्यालय में ब्राह्मण समाज से जुड़े नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई थी. इस बैठक में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा करना बताया गया. इसी बैठक को लेकर अब बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं. मंत्री मनोज पांडेय का आरोप है कि बैठक बुलाने के बावजूद अखिलेश यादव स्वयं उसमें शामिल नहीं हुए, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर शुरू हुई यह सियासी बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है.