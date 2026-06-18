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चुनाव आते ही ब्राह्मण याद आते हैं.. योगी के मंत्री मनोज पांडेय का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला

लखनऊः समाजवादी पार्टी की ओर से 17 जून को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित ब्राह्मण नेताओं की बैठक के बाद योगी सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 18, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:31 PM IST
चुनाव आते ही ब्राह्मण याद आते हैं.. योगी के मंत्री मनोज पांडेय का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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