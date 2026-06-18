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लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी की ओर से 17 जून को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित ब्राह्मण नेताओं की बैठक के बाद योगी सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस बैठक में प्रदेशभर से ब्राह्मण नेताओं को बुलाया गया, उसमें खुद अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए. मंत्री ने इसे ब्राह्मण समाज के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं.
'चुनाव के समय ही आती है ब्राह्मणों की याद'
मनोज पांडेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी को चुनाव आते ही ब्राह्मण समाज की याद आने लगती है, लेकिन जब सम्मान देने की बारी आती है तो पार्टी नेतृत्व पीछे हट जाता है. उनका कहना है कि अगर किसी कार्यक्रम के लिए लोगों को बुलाया जाए और आयोजन से जुड़े सबसे बड़े नेता ही उसमें मौजूद न हों, तो इसे समाज के प्रति गंभीरता की कमी माना जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर प्रदेशभर से लोगों को बुलाया गया, लेकिन अखिलेश यादव का कार्यक्रम में नहीं पहुंचना पूरे समाज का अपमान है.
सोशल मीडिया पोस्ट में भी साधा निशाना
मंत्री मनोज पांडेय ने सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने लिखा कि "ब्राह्मण केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है." उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बुलाया गया, उनके बीच कार्यक्रम के मुख्य नेता का न पहुंचना यह संदेश देता है कि समाज को केवल चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को किसी भी समाज को सिर्फ वोट के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे सम्मान और बराबरी की भागीदारी भी देनी चाहिए.
2012 का भी किया जिक्र
मनोज पांडेय ने दावा किया कि यह पहली बार नहीं है, जब ब्राह्मण समाज के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो. उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में भी समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन उस समय भी अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे. उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज ने उस समय सपा का समर्थन किया था, लेकिन बदले में उसे अपेक्षित सम्मान नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी चुनाव के समय तो समाज के करीब आती है, लेकिन बाद में दूरी बना लेती है.
पुराने बयान को लेकर भी उठाए सवाल
मंत्री ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव के पुराने कथित बयान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस बयान में ब्राह्मण समाज के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. उनका आरोप है कि इतने गंभीर बयान के बावजूद पार्टी नेतृत्व की ओर से न तो स्पष्ट खंडन किया गया और न ही सार्वजनिक रूप से कोई संतोषजनक जवाब दिया गया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पार्टी की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है.
2027 चुनाव का भी किया जिक्र
मनोज पांडेय ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से ज्ञान, संस्कृति और सामाजिक नेतृत्व का प्रतीक रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज सम्मान और अपमान दोनों को याद रखता है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से अपना फैसला सुनाएगा. उनके अनुसार, आने वाले चुनाव में समाज अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के आधार पर मतदान करेगा.
सपा ने क्यों बुलाई थी यह बैठक?
दरअसल, 17 जून को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ स्थित अपने प्रदेश कार्यालय में ब्राह्मण समाज से जुड़े नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई थी. इस बैठक में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा करना बताया गया. इसी बैठक को लेकर अब बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं. मंत्री मनोज पांडेय का आरोप है कि बैठक बुलाने के बावजूद अखिलेश यादव स्वयं उसमें शामिल नहीं हुए, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर शुरू हुई यह सियासी बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है.