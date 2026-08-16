EXPLAINER: यूपी में Dalit छिटका तो डूब जाएगी नैय्या! कैसे सियासत में गेमचेंजर बना है दलित समाज?

आंकड़े क्या कहते हैं

यूपी में दलित मतदाता लगभग 21% से 22 % हैं और राज्य की 85 आरक्षित विधानसभा सीटें चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं. यूपी में कुल दलित आबादी में करीब 11% जाटव और करीब 10 से 11% अन्य गैर-जाटव (जैसे पासी, कोरी, धोबी, वाल्मीकि आदि) जातियां शामिल हैं. दलित आबादी राज्य की 140 से अधिक सामान्य सीटों के नतीजों को सीधे प्रभावित करती है. कुल दलित आबादी में लगभग 11% आबादी जाटव समाज की है, जो परंपरागत रूप से बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता है. बुंदेलखंड (झांसी, जालौन, चित्रकूट) के जिलों में दलित आबादी 25% से अधिक है. इसके अलावा पश्चिमी यूपी (बिजनौर, आगरा, सहारनपुर, बुलंदशहर) और पूर्वी यूपी (आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली) में भी दलित वोटर्स का भारी दबदबा है.