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EXPLAINER: यूपी में Dalit छिटका तो डूब जाएगी नैय्या! कैसे सियासत में गेमचेंजर बना है दलित समाज?

UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव होने में 6 से 7 महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी दल पूरी तैयारी में जुट गए हैं. यूपी में 22 फीसदी दलित वोटर को साधने में सभी दल जुटे हैं. कांग्रेस इन दलों में सबसे ऊपर है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 16, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:50 PM IST
EXPLAINER: यूपी में Dalit छिटका तो डूब जाएगी नैय्या! कैसे सियासत में गेमचेंजर बना है दलित समाज?
Image Credit: Social Media

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