SIR में ढिलाई पड़ेगी भारी! 2027 से पहले BJP ने कसा शिकंजा, विधायकों का बन रहा रिपोर्ट कार्ड

SIR IN UP: यूपी में SIR की प्रक्रिया पूरी होते ही अब दावे–आपत्तियों का दौर शुरू हो चुका है. इस चरण में सबसे ज्यादा सक्रिय बीजेपी नजर आ रही है. शुरुआती दो दिनों में दर्ज हुई करीब 95 प्रतिशत दावे–आपत्तियां बीजेपी की ओर से दाखिल की गई हैं. इसकी बड़ी वजह पार्टी नेतृत्व की बढ़ती चिंता और शीर्ष स्तर से आई सख्ती है.

दावे-आपत्तियों में BJP की निर्णायक बढ़त

एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावे-आपत्तियों का चरण शुरू हुआ, जिसमें भाजपा सबसे अधिक सक्रिय नजर आ रही है. शुरुआती दो दिनों में दाखिल हुए करीब 95 प्रतिशत दावे और आपत्तियां भाजपा की ओर से आई हैं. यह सक्रियता पार्टी नेतृत्व की सख्ती, 2027 की रणनीति और बड़े पैमाने पर कटे वोटरों के नाम वापस जोड़ने की चिंता को साफ तौर पर दर्शाती है.

वोट कटने से नेतृत्व में बढ़ी चिंता

SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने के बाद भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में चिंता बढ़ गई. महानगरों और शहरी सीटों पर भारी कटौती ने पार्टी को सतर्क कर दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार इस मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं और इसे चुनावी दृष्टि से गंभीर खतरा माना जा रहा है.

विधायकों-मंत्रियों पर सीधी नजर

भाजपा नेतृत्व ने SIR को लेकर विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की जिम्मेदारी तय की है. उनकी सक्रियता की रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा रही है. यह साफ कर दिया गया है कि जो जनप्रतिनिधि इस प्रक्रिया में ढिलाई बरतेंगे, उनका रिपोर्ट कार्ड प्रभावित होगा और इसका सीधा असर 2027 के चुनावी भविष्य पर पड़ सकता है.

सीएम योगी के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यशालाओं और बैठकों में विधायकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि SIR में लापरवाही उनके लिए खतरे की घंटी है. उन्होंने सभी अन्य काम छोड़कर मतदाता सूची से जुड़े दावे-आपत्तियों पर फोकस करने को कहा. पिछली बैठकों में उन्होंने उन विधानसभाओं के नाम भी गिनाए, जहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं.

बड़े शहरों में सबसे ज्यादा वोट कटे

भाजपा की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सबसे अधिक वोट कटौती महानगरों में हुई है. लखनऊ में 30.04%, गाजियाबाद में 28.83%, कानपुर नगर और बलरामपुर में 25.98%, मेरठ, प्रयागराज, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ और आगरा में भी 22 से 25 प्रतिशत तक वोट कटे हैं.

2027 में टिकट पाना आसान नहीं

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, SIR में सक्रियता अब टिकट का अहम पैमाना बन रही है. जिन विधायकों ने दावे-आपत्तियों के काम में गंभीरता नहीं दिखाई, उनके लिए 2027 में चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है. पार्टी नेतृत्व स्पष्ट रूप से चाहता है कि अधिक से अधिक नाम मतदाता सूची में जुड़ें, ताकि चुनावी नुकसान की भरपाई हो सके.

यूपी में एसआईआर में सभी 75 जिलों मे कहां कितने वोट कटे?

1. सहारनपुर - 4,32,534 (16.37%)

2. मुजफ्फरनगर - 3,44,217 (16.29%)

3. मेरठ - 6,65,635 (24.65%)

4. गाजियाबाद - 8,18,139 (28.83%)

5. बुलन्दशहर - 4,03,369 (15.14%)

6. गौतम बुद्ध नगर - 44,74,71 (23.98%)

7. बागपत - 177299 (18.15%)

8. आगरा - 8,36,943 (23.25%)

9. अलीगढ - 5,20,189 (18.60%)

10. मथुरा - 3,73,793 (19.19%)

11. फिरोजाबाद - 3,44,752 (18.13%)

12.मैनपुरी - 2,26,875 (16.17%)

13. एटा - 2,20,426 (16.80%)

14. हाथरस - 1,89,616 (16.30%)

15. बरेली - 7,14,753 (20.99%)

16. बदायूं - 4,92,995 (20.39%)

17. शाहजहांपुर - 5,03,922 (21.76%)

18. पीलीभीत - 1,99,772 (13.61%)

19. मुरादाबाद - 3,87,611 (15.76%)

20. रामपुर - 3,21,571 (18.29%)

21.बिजनौर- 4,27,159 (15.53%)

22.अमरोहा - 1,81,177 (13.22%)

23. कानपुर नगर - 9,02,148 (25.50%)

24. कानपुर देहात - 2,03,957 (15.26%)

25. इटावा - 2,33,018 (18.95%)

26. फर्रुखाबाद - 2,90,824 (20.80%)

27. कन्नौज - 2,78,095 (21.57%)

28. औरैया - 1,58,055 (15.36%)

29. प्रयागराज - 11,56,305 (24.64%)

30. फ़तेहपुर - 3,15,468 (16.32%)

31. प्रतापगढ़ - 5,00,109 (19.81%)

32. कौशांबी - 2,19,698 (18.00%)

33. झांसी - 2,19,612 (13.92%)

34. ललितपुर - 95,447 (9.95%)

35. जालौन - 2,12,059 (16.34%)

36. हमीरपुर - 90,560 (10.78%)

37. महोबा - 85,352 (12.42%)

38. बांदा - 1,75,421 (13.00%)

39.चित्रकूट - 1,00,092 (13.67%)

40. वाराणसी - 5,73,203 (18.18%)

41. जौनपुर - 5,89,543 (16.51%)

42. गाजीपुर - 4,08,689 (13.85%)

43. चंदौली - 2,30,086 (15.45%)

44. मिर्जापुर - 3,42,761 (17.94%)

45. सोनभद्र - 2,51,964 (17.93%)

46. भदोही - 2,06,320 (16.73%)

47. आजमगढ़ - 5,66,606 (15.25%)

48. मऊ - 3,00,223 (17.52%)

49. बलिया - 4,55,976 (18.16%)

50. गोरखपुर - 6,45,625 (17.61%)

51. महाराजगंज - 3,01,022 (15.11%)

52.देवरिया - 4,14,799 (17.22%)

53.कुशीनगर - 5,02,640 (18.65%)

54. बस्ती - 2,98,287 (15.70%)

55. सिद्धार्थनगर - 3,98,900 (20.33%)

56. संत कबीर नगर - 2,66,870 (19.96%)

57. लखनऊ - 12,00,138 (30.04%)

58.उन्नाव - 4,07,171 (17.51%)

59. रायबरेली - 3,48,862 (16.35%)

60.सीतापुर - 6,23,772 (19.55%)

61.हरदोई - 5,44,682 (18.04%)

62. खीरी (लखीमपुर) – 5,05,802 (17.50%)

63. गोंडा - 4,69,637 (18.40%)

64.बहराइच - 5,41,328 (20.44%)

65.बलरामपुर - 4,11,200 (25.98%)

66. श्रावस्ती - 1,34,992 (16.51%)

67. अयोध्या - 3,35,742 (17.69%)

68. सुल्तानपुर - 3,16,947 (17.19%)

69. बाराबंकी - 3,73,154 (16.00%)

70. अम्बेडकर नगर - 2,58,547 (13.82%)

71. कासगंज - 1,72,238 (16.28%)

72.अमेठी - 2,67,241 (18.60%)

73. हापुड - 2,57,903 (22.30%)

74. शामली - 1,63,458 (16.75%)

75. संभल - 3,18,601 (20.29%)