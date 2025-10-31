गन्ना माफिया खत्म.. किसानों की जेब मजबूत, जयंत ने सीएम योगी के लिए कह दी ये बड़ी बात

UP Sugarcane Price Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार ने अगेती किस्म के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. पहले यह कीमत क्रमशः 370 और 360 रुपये थी. यानी अब किसानों को प्रति क्विंटल 30 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. यह निर्णय आगामी पेराई सत्र 2025-26 के लिए लागू होगा. सरकार के मुताबिक इससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान होगा. इसे किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

जयंत चौधरी ने सरकार का जताया आभार

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा.. “उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का मान रखा. मुख्यमंत्री जी को आभार.” उनका यह बयान पश्चिमी यूपी के किसानों के बीच तेजी से वायरल हुआ है. जयंत चौधरी लंबे समय से गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग करते रहे हैं.

माफिया सिस्टम खत्म

राज्य के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि योगी सरकार आने के बाद से गन्ना उद्योग में पारदर्शिता आई है. उन्होंने कहा कि पहले गन्ना माफियाओं का बोलबाला था.. लेकिन अब हर किसान अपने मोबाइल पर गन्ना पर्ची देख सकता है. सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और साफ-सुथरा हो गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 42 चीनी मिलों का विस्तार किया गया है और 8 नई मिलों की स्थापना की संभावना बनी है. इस पारदर्शी व्यवस्था की सराहना सुप्रीम कोर्ट तक ने की थी. अदालत ने सुझाव दिया था कि अन्य राज्यों को भी यूपी की तरह गन्ना भुगतान व्यवस्था अपनानी चाहिए.

गन्ना उद्योग में बढ़ा निवेश और एथेनॉल उत्पादन

मंत्री चौधरी ने बताया कि यूपी में अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपये का निवेश चीनी उद्योग में हुआ है. 2017 से पहले राज्य में एथेनॉल उत्पादन की केवल 61 इकाइयां थीं जो अब बढ़कर 97 हो गई हैं. पहले जहां एथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर था वहीं अब यह बढ़कर 182 करोड़ लीटर हो गया है.. यह पूरे देश में सबसे ज्यादा है.

किसानों को मिला दोगुना भुगतान

योगी सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,90,225 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है. 2007 से 2017 के बीच यह आंकड़ा केवल 1,47,346 करोड़ रुपये था. यानी पिछले 8 वर्षों में गन्ना किसानों को लगभग दोगुना भुगतान हुआ है. राज्य में अब 122 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं. 2017 तक लगभग 20 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी जो अब साढ़े 29 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गई है. सरकार का दावा है कि इससे लाखों परिवारों की आय में वृद्धि हुई है.

गन्ना किसानों के लिए ‘मिठास भरा’ चुनावी तोहफा

पश्चिमी यूपी में गन्ना हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है. हर चुनाव से पहले किसान गन्ना मूल्य और भुगतान को लेकर सरकार से उम्मीद लगाते हैं. इस बार योगी सरकार ने समय रहते किसानों की सबसे बड़ी मांग पूरी कर दी है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला 2027 विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत कर सकता है.