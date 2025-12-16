Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3042576
Zee UP-UttarakhandUP Politics

यूपी और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, इन चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह!

UP Uttarakhand Cabinet Expansion News: संगठन में बदलाव के बाद अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cabinet Expansion News
Cabinet Expansion News

लखनऊ/देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की ताजपोशी हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष पद के मुखिया का सस्पेंस खत्म हो चुका है. पंकज चौधरी यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं. संगठन के बाद अब सरकार में नए चेहरों को जगह मिल सकती है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं.

दिल्ली दौरे पर सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दिल्ली जाएंगे. उनके दिल्ली दौरे को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड  कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात करेंगे और अध्यक्ष पद के लिए शुभकामनाएं देंगे. इसके अलावा केंद्रीय आला कमान के नेताओं से भी मुलाकात होने की चर्चा है. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है.

धामी कैबिनेट में 5 पद खाली
बता दें कि धामी कैबिनेट में अभी पांच पद रिक्त हैं. क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ कैबिनेट को भरने को लेकर चर्चा चल रही है. मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से पहले विधायकों के मुख्यमंत्री से मुलाकात का दौर शुरू हो गया. एक दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पिछले तीन दिनों में मुख्यमंत्री से मुलाकात की. देहरादून के राजपुर से विधायक खजान दास,  केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, सल्ट विधायक महेश जीना, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, पुरोला विधायक दुर्गेश्वरी लाल, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने मुख्यमंत्री से इस बीच मुलाकात की है. विधायकों की मुलाकात को मंत्री पद के लिए कसरत के तौर पर देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी में भी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं
उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बाद योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों की मानें तो फरवरी 2026  तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है. कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा रामपुर विधायक आकाश सक्सेना, एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह समेत कई नेताओं के नाम की चर्चा चल रही है.

गौरतलब है कि लंबे समय से यूपी कैबिनेट के विस्तार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर इंतजार किया रहा था. बीजेपी ने सूबे के मुखिया का ऐलान कर दिया है. महराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान मिली है. वहीं, अब अटकलें तेज हैं कि जल्द ही  प्रदेश में मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाएगा.

TAGS

cabinet expansion news

Trending news

cabinet expansion news
यूपी और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, इन चेहरों को मिल सकती है जगह!
UP Encounter
यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर ! सहारनपुर-बलिया समेत इन जिलों में एक साथ हुई मुठभेड़
Basti accident
बस्ती में भीषण सड़क हादसे में चार की मौत, अजमेर शरीफ जा रही बस की ट्रक से भिड़ंत
unnao accident
उन्नाव में भीषण हादसा, अनियंत्रित कार हुई सड़क हादसे का शिकार, चार लोगों की मौत
Ayodhya news
आज पंचतत्व में विलीन होंगे डॉ. वेदांती, अयोध्या पहुंचा पार्थिव शरीर, CM होंगे शामिल
Jaunpur murder Case
जौनपुर में रिश्तों का खौफनाक अंत, बेटे ने सिलबट्टे से सिर कूचकर मां-बाप को मार डाला
Mathura News
मथुरा में भीषण हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 8 बसें-3 कारें, 4 यात्रियों की मौत
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार, घने बादल-तेज हवा-शून्य से नीचे पारा
UP News
UP बनेगा ईवी हब..टाटा समूह ने बढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, योगी सरकार का बड़ा कदम
Uttarakhand Weather
क्या होता है ला नीना? पहाड़ों पर ठंड को लेकर मौसम वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी