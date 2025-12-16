यूपी और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, इन चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह!

लखनऊ/देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की ताजपोशी हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष पद के मुखिया का सस्पेंस खत्म हो चुका है. पंकज चौधरी यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं. संगठन के बाद अब सरकार में नए चेहरों को जगह मिल सकती है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं.

दिल्ली दौरे पर सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दिल्ली जाएंगे. उनके दिल्ली दौरे को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात करेंगे और अध्यक्ष पद के लिए शुभकामनाएं देंगे. इसके अलावा केंद्रीय आला कमान के नेताओं से भी मुलाकात होने की चर्चा है. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है.

धामी कैबिनेट में 5 पद खाली

बता दें कि धामी कैबिनेट में अभी पांच पद रिक्त हैं. क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ कैबिनेट को भरने को लेकर चर्चा चल रही है. मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से पहले विधायकों के मुख्यमंत्री से मुलाकात का दौर शुरू हो गया. एक दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पिछले तीन दिनों में मुख्यमंत्री से मुलाकात की. देहरादून के राजपुर से विधायक खजान दास, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, सल्ट विधायक महेश जीना, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, पुरोला विधायक दुर्गेश्वरी लाल, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने मुख्यमंत्री से इस बीच मुलाकात की है. विधायकों की मुलाकात को मंत्री पद के लिए कसरत के तौर पर देखा जा रहा है.

यूपी में भी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं

उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बाद योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों की मानें तो फरवरी 2026 तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है. कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा रामपुर विधायक आकाश सक्सेना, एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह समेत कई नेताओं के नाम की चर्चा चल रही है.

गौरतलब है कि लंबे समय से यूपी कैबिनेट के विस्तार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर इंतजार किया रहा था. बीजेपी ने सूबे के मुखिया का ऐलान कर दिया है. महराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान मिली है. वहीं, अब अटकलें तेज हैं कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाएगा.