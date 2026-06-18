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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से जोड़-तोड़ और टिकट की दावेदारी का दौर शुरू हो चुका है. इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ी और दिलचस्प तस्वीर उभरकर सामने आ रही है, वह है सूबे के बड़े राजनेताओं की अगली पीढ़ी यानी उनके पुत्र और पुत्रियों की चुनावी राजनीति में सीधी एंट्री. राजनीति के गलियारों में चल रही चर्चाओं की मानें तो विभिन्न राजनीतिक दल इस बार युवाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत इन हाई-प्रोफाइल चेहरों को अलग-अलग सीटों से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना रहे हैं.
लखनऊ से गाजीपुर और कानपुर तक... इन बेटों पर टिकी हैं निगाहें
नीरज सिंह (लखनऊ पूर्व)
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह लंबे समय से लखनऊ की स्थानीय राजनीति और सांगठनिक कार्यों में सक्रिय हैं. चर्चा है कि बीजेपी उन्हें लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है.
मनोज सिन्हा (गाजीपुर सदर सीट)
लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर चर्चा हुई तेज़.गाजीपुर सदर सीट पर मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा पर चर्चा तेज़ है.
करण महाना (कानपुर)
उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता सतीश महाना के बेटे करण महाना को लेकर भी कानपुर के राजनीतिक हलकों में चर्चा काफी तेज है.
अभिनव सिन्हा (गाजीपुर सदर): जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा को लेकर गाजीपुर सदर सीट पर दावेदारी की चर्चाएं गर्म हैं, जिससे पूर्वांचल के समीकरण बदल सकते हैं।
मयंक जोशी (लखनऊ कैंट)
रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को लेकर कयास हैं कि वे समाजवादी पार्टी (सपा) या कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से किस्मत आजमा सकते हैं.
सिद्धार्थ सिंह (जौनपुर)
बाहुबली नेता बृजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को जौनपुर की किसी महत्वपूर्ण सीट से भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के सिंबल पर लड़ाने की रणनीति बनाई जा रही है.
बेटियों की दावेदारी पर भी टिकी हैं नजरें
श्रुति गंगवार (बहेड़ी, बरेली)
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार को बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट से मैदान में उतारने की पैरवी की जा रही है.
आकांक्षा सिंह (अमेठी)
अमेठी के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद संजय सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह की भी सक्रिय राजनीति में एंट्री की चर्चाएं जोरों पर हैं.
शालिनी सिंह (भाजपा की सेफ सीट)
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि उनकी दावेदारी वाली सीट को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि वह सीट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है और वहां पार्टी कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहती.
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