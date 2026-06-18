लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से जोड़-तोड़ और टिकट की दावेदारी का दौर शुरू हो चुका है. इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ी और दिलचस्प तस्वीर उभरकर सामने आ रही है, वह है सूबे के बड़े राजनेताओं की अगली पीढ़ी यानी उनके पुत्र और पुत्रियों की चुनावी राजनीति में सीधी एंट्री. राजनीति के गलियारों में चल रही चर्चाओं की मानें तो विभिन्न राजनीतिक दल इस बार युवाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत इन हाई-प्रोफाइल चेहरों को अलग-अलग सीटों से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना रहे हैं.