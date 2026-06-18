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UP Politics: पहली बार चुनावी दंगल में उतरेंगे यूपी के इन बड़े नेताओं के बेटे-बेटियां, चर्चाओं से सरगर्म हुआ सूबे का सियासी बाजार!

UP Vidhansabha Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार कई दिग्गज नेताओं की संतानों को चुनावी समर में उतारने की तैयारी चल रही है. बीजेपी जहां अपने पुराने दिग्गजों के युवाओं को साध रही है, वहीं सपा-कांग्रेस भी मजबूत चेहरों पर दांव लगाने की फिराक में हैं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 18, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:21 AM IST
UP Politics: पहली बार चुनावी दंगल में उतरेंगे यूपी के इन बड़े नेताओं के बेटे-बेटियां, चर्चाओं से सरगर्म हुआ सूबे का सियासी बाजार!
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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