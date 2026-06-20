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घोसी, दुद्धी और फरीदपुर सीटों पर उपचुनाव कब? जानिए क्यों अटका चुनावी कार्यक्रम

UP By-Election 2026: यूपी की तीन विधानसभा सीटों में उपचुनाव को लेकर अटकलें चल रही हैं. यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से तीन फिलहाल रिक्त हैं इन सीटों पर चुनाव जीतने वाले विधायकों का निधन हो चुका है मगर इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 20, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:17 PM IST
घोसी, दुद्धी और फरीदपुर सीटों पर उपचुनाव कब? जानिए क्यों अटका चुनावी कार्यक्रम
Image Credit: UP By-Election 2026

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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