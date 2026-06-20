विधायकों के निधन से खाली पड़ी हैं तीन सीटें

यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से तीन फिलहाल रिक्त हैं इन सीटों पर चुनाव जीतने वाले विधायकों का निधन हो चुका है. मगर इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है. यह सीटे हैं, मऊ जिले की घोषी सोनभद्र की दुद्धी और बरेली जिले की फरीदपुर. इसमें से घोसी सीट को रिक्त हुए 7 महीने हो चुके हैं जबकि सीट रिक्त होने के 6 माह में चुनाव कराना होता है. मगर अभी तक इन सीटों पर उपचुनाव की तिथियां का ऐलान नहीं हुआ है.