UP Assembly Session: शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन,अनुपूरक बजट पर आज भी चर्चा, विपक्ष कर सकता कोडीन सिरप पर हंगामा

UP Winter Session 4 Day: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है. सियासी तापमान पहले से ही गर्म बना हुआ है. शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को विधान सभा में विपक्ष ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान का मुद्दा उठाया. आज भी अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. सरकार की ओर से वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में सोमवार को 24, 496 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था. कांग्रेस और सपा ने कहा कि विपक्ष को कमजोर करने का हथियार एसआइआर है. इसके तहत गरीब, दलित व पिछड़े मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं. आज भी सदन के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है.

सपा विधायक ने जिन्ना को 'साहब' कहा

लखनऊ विधानसभा मे एसआईआर पर चर्चा के दौरान बिजनौर की नगीना सीट से सपा विधायक मनोज पारस ने मोहम्मद अली जिन्ना को “जिन्ना साहब” कहकर संबोधित किया, जिससे सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया. विधायक ने अपने बयान में तर्क दिया कि कई मुसलमान जिन्ना साहब के आह्वान पर पाकिस्तान नहीं गए थे.

SIR प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी सरकारी हैं, नियमानुसार मिलेगा लाभ: खन्ना

एसआईआर पर चर्चा में विपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जो नियम हैं, उसके हिसाब पीपल्स रिप्रेजेंटिव एक्ट के तहत सभी सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के डेपुटेशन पर हैं. खन्ना ने कहा कि दर्द घुटने का है और इलाज दांत का हो रहा है यह पूरा मामला चुनाव आयोग का है, हर कर्मचारी जो सरकारी है, उसकी मौत की दशा में हम सरकार के नियमों से उसको लाभ जरूर देंगे.

आई लव मोहम्मद कहने पर बच्चों के गिरफ्तार करते हैं- रागिनी सोनकर

लखनऊ सपा विधायक रागिनी सोनकर ने विधानसभा में कहा कि हम I Love जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, I Love जीसस कह सकते हैं, I Love वाहेगुरु कह सकते हैं लेकिन, I Love मोहम्मद कहने पर इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है. ये कैसी तानाशाही है क्या यही बंदे मातरम है.

24 दिसंबर तक चलेगा सत्र

शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हुआ है और 24 दिसंबर तक चलेगा. इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सत्र में विकास और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहेगा. अनुपूरक बजट के माध्यम से राज्य सरकार अपनी योजनाओं को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रही है, जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को नया बल मिलेगा.