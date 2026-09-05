2027 के लिए BJP का 'मिशन यूपी', लखनऊ में विनोद तावड़े का डेरा, PDA और एंटी-इन्कंबेंसी की काट पर महामंथन

चुनावी मनोविज्ञान को समझने में जुटे तावड़े

तावड़े को चुनावी प्रबंधन और संगठन का कुशल खिलाड़ी कहा जाता है. 2024 लोक सभा चुनाव में यूपी में पार्टी को बड़ा झटका लगने के बाद भाजपा ने रणनीति को बदला. अघोषित रूप से तावड़े को यूपी के दौरे पर भेजना शुरू किया. उन्होंने पिछले एक साल से यूपी के चुनावी मनोविज्ञान को समझने के लिए लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई हिस्सों का दौरा किया. अब पार्टी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर साफ कर दिया कि उनके अनुभव और कौशल का चुनावी फायदा 2027 विधान सभा चुनाव में लिया जाएगा. ऐसे में अब विनोद तावड़े पूरी यूपी की सियासी समझ लेकर बैठको का दौर आज और कल जारी रहने वाला है.