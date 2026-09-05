2027 के लिए BJP का 'मिशन यूपी', लखनऊ में विनोद तावड़े का डेरा, PDA और एंटी-इन्कंबेंसी की काट पर महामंथन

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Vinod Tawde Lucknow Visit/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में हैट्रिक लगाने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी सांगठनिक और चुनावी व्यूहरचना को धार देना शुरू कर दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और सह-प्रभारी जगदीश पटेल शनिवार से लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर हैं. दोनों वरिष्ठ नेता राजधानी में मैराथन बैठक करेंगे. जिसमें सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य स्थापित करने और चुनावी चुनौतियों की काट तलाशने के लिए बड़ा होमवर्क तैयार करेंगे.
दिग्गजों और संघ पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें
दो दिनों के दौरान विनोद तावड़े और जगदीश पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ पदाधिकारियों और पार्टी के प्रमुख सांगठनिक नेताओं से मुलाकात करेंगे. 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को मिले झटके के बाद से ही तावड़े यूपी के माहौल और नेताओं का मूड भांप रहे हैं. अब आधिकारिक रूप से कमान संभालने के बाद वह जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ चुनावी रोडमैप पर सीधी बात करेंगे.
क्या है तावड़े के दौरे के मायने?
विनोद तावड़े और जगदीश पटेल का यह दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि विपक्ष के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) कार्ड को नाकाम करने के लिए गैर-यादव ओबीसी और नाराज चल रहे वोटर्स को वापस साधने पर ठोस रणनीति बनेगी. इतना ही नहीं एंटी-इन्कंबेंसी को खत्म करने के लिए विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा होगी, जिसमें कई विधायकों के टिकट काटने जैसे सख्त फैसले लेने पर भी विचार संभव है.
2027 की चुनावी हैट्रिक की चुनौती पर चर्चा
इसके अलावा पार्टी के अंदरूनी मतभेदों और गुटबाजी को खत्म कर दिल्ली और लखनऊ के शीर्ष नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर रहेगा. पन्ना प्रमुखों और बूथ स्तर के ढांचे को नए सिरे से सक्रिय कर सूक्ष्म संकट प्रबंधन (Micro-Crisis Management) पर फोकस किया जाएगा. 2027 की चुनावी हैट्रिक के रास्ते में आ रही चुनौतियों को ध्वस्त करने के लिए विनोद तावड़े का यह लखनऊ दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.
चुनावी मनोविज्ञान को समझने में जुटे तावड़े
तावड़े को चुनावी प्रबंधन और संगठन का कुशल खिलाड़ी कहा जाता है. 2024 लोक सभा चुनाव में यूपी में पार्टी को बड़ा झटका लगने के बाद भाजपा ने रणनीति को बदला. अघोषित रूप से तावड़े को यूपी के दौरे पर भेजना शुरू किया. उन्होंने पिछले एक साल से यूपी के चुनावी मनोविज्ञान को समझने के लिए लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई हिस्सों का दौरा किया. अब पार्टी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर साफ कर दिया कि उनके अनुभव और कौशल का चुनावी फायदा 2027 विधान सभा चुनाव में लिया जाएगा. ऐसे में अब विनोद तावड़े पूरी यूपी की सियासी समझ लेकर बैठको का दौर आज और कल जारी रहने वाला है.
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