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2027 के लिए BJP का 'मिशन यूपी', लखनऊ में विनोद तावड़े का डेरा, PDA और एंटी-इन्कंबेंसी की काट पर महामंथन

Vinod Tawde Lucknow Visit: बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं. इन दो दिनों में वे 2027 विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी और सांगठनिक रणनीति पर मंथन करेंगे. विनोद तावड़े और जगदीश पटेल लखनऊ में मैराथन बैठक करेंगे और तमाम नेताओ से बातचीत भी करेंगे.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 05, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:57 PM IST
2027 के लिए BJP का 'मिशन यूपी', लखनऊ में विनोद तावड़े का डेरा, PDA और एंटी-इन्कंबेंसी की काट पर महामंथन
Image Credit: Vinod Tawde Lucknow Visit

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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