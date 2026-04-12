मिशन यूपी पर विनोद तावड़े! आज लखनऊ में मैराथन बैठकें, क्या बदलने वाला है सरकार और संगठन का चेहरा?

विशाल सिंह/लखनऊ: यूपी की सियासत में एक बार फिर संगठन फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कल शाम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात से संगठन और सरकार में बदलाव की आहट भी सुनाई देने लगी है. इसी बीच आज भाजपा के नेता और आब्जर्वर विनोद तावड़े का लखनऊ दौरा इन अटकलों को और बल दे रहा है. सूत्रों के अनुसार, तावड़े कार्यकर्ताओं और विधायकों से जमीनी हकीकत का फीडबैक लेकर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे.

संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन मंथन

भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे. उनके दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है. इस बैठक में संगठन के ढांचे, विभिन्न मोर्चों में बदलाव और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन मंथन होगा. इससे पहले शनिवार को यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके लखनऊ आकर सीएम योगी से मुलाकात की थी. कयास लगाए जा रहे हैं कि खाली पड़े मंत्री पदों को भरने और कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारी बदलने पर अंतिम मुहर लग सकती है.

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश संगठन को और मजबूत बनाने, विभिन्न पदों पर बदलाव तथा सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विचार-विमर्श किया गया.

बैठक को आगामी संभावित फेरबदल और राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. बताया जाता है कि पंकज चौधरी और सीएम योगी की मुलाकात के दौरान पार्टी संगठन से जुड़े लंबित मामलों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है.

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अंदरखाने बैठकों का दौर तेज

पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर कई नामों पर चर्चा चल रही है. अंदरखाने बैठकों का दौर तेज है और संभावित बदलावों को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं. हालांकि अंतिम फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही होगा. बताया जा रहा है कि फिलहाल पार्टी आलाकमान पश्चिम बंगाल के राजनीतिक अभियान में व्यस्त है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश से जुड़े निर्णयों पर अंतिम मुहर लगने में थोड़ा समय लग सकता है. आलाकमान की स्वीकृति मिलते ही संगठनात्मक बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार की सूची जारी होने की संभावना है. आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करेंगे.

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