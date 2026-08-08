/जयंत चौधरी का बड़ा दांव: ऐश्वर्य राज सिंह को सौंपी RLD उत्तर प्रदेश की कमान, जानें कौन हैं नए प्रदेश अध्यक्ष

RLD New UP President: राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने उत्तर प्रदेश में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐश्वर्य राज सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी ने यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने पद से इस्तीफा देने के साथ ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया. ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सात-आठ महीने का ही समय बाकी है, जयंत चौधरी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी नहीं की. पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर संगठन में स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की है. आइए जानते हैं आरएलडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के बारे में...