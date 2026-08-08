Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Politics
  • /जयंत चौधरी का बड़ा दांव: ऐश्वर्य राज सिंह को सौंपी RLD उत्तर प्रदेश की कमान, जानें कौन हैं नए प्रदेश अध्यक्ष

जयंत चौधरी का बड़ा दांव: ऐश्वर्य राज सिंह को सौंपी RLD उत्तर प्रदेश की कमान, जानें कौन हैं नए प्रदेश अध्यक्ष

RLD New UP President: यूपी विधानसभा चुनाव के बीच राज्य की राजनीति गरमा हुई है. पार्टियों में लगातार संगठनात्मक हलचल देखने को मिल रही है. शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक दल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय द्वारा अचानक पद से इस्तीफा दिया गया.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 08, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:59 AM IST
जयंत चौधरी का बड़ा दांव: ऐश्वर्य राज सिंह को सौंपी RLD उत्तर प्रदेश की कमान, जानें कौन हैं नए प्रदेश अध्यक्ष
Image Credit: Who is Aishwarya Raj Singh

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पीएम मोदी और नितिन नबीन से मिले सीएम योगी, यूपी की इन मुद्दों पर हुई अहम चर्चा
2
3
4
5