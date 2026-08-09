कौन हैं भरत भैया? बसपा ने 2027 चुनाव में लगाया बड़ा दांव, बीजेपी को लगा झटका

राज्य चुनें
प्रकाश पाण्डेय/मऊ: मऊ जिले की मधुबन विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने आगामी 2027 के चुनाव के लिए अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है. मधुबन के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा में हजारों की भीड़ के बीच बसपा ने भरत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है.
भाजपा से त्यागपत्र दिया
पिछले विधानसभा चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी से बागी चल रहे भरत सिंह ने अब आधिकारिक रूप से भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है. उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ बसपा का दामन थाम लिया है. गांधी मैदान में उमड़े भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी भरत सिंह ने मंच से विरोधियों पर जमकर निशाना साधा.
हजारों समर्थक भी बसपा से जुड़े
उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ हुंकार भरते हुए कहा कि, "2027 में मधुबन की जनता निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन करेगी." भरत सिंह के बसपा में शामिल होने और प्रत्याशी बनाए जाने से मधुबन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. हजारों की संख्या में जुटी इस भीड़ को बसपा के बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है.
कौन हैं भरत सिंह?
जानकारी के मुताबिक, भरत सिंह उर्फ भरत भैया राजपूत समुदाय से आते हैं. वह मधुबन विधानसभा से कभी कद्दावर नेता हैं. बसपा के पूर्वांचल प्रभारी और पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा और उत्तर प्रदेश बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे भीम राजभर ने रविवार को भरत सिंह को बसपा की सदस्यता ग्रहण कराई. दिनेश चंद्रा ने ही भरत सिंह को बसपा का मधुबन विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी घोषित कर दिया.
बीजेपी पर टिकट न देने का आरोप
भरत सिंह को मधुबन सीट से बसपा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने हर किसी को चौंका दिया है. भाजपा छोड़ने के बाद भरत सिंह ने पार्टी नेतृत्व और टिकट वितरण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. भरत सिंह का कहना है कि लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करने और पार्टी के लिए समय और संसाधन लगाने के बावजूद उन्हें 2017 से लगातार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!