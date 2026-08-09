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कौन हैं भरत भैया? बसपा ने 2027 चुनाव में लगाया बड़ा दांव, बीजेपी को लगा झटका

Mau News: बीजेपी को 2027 चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है. बीजेपी से बागी हुए भरत सिंह ने अब बसपा का दामन थाम लिया है. बसपा ने उन्हें मधुबन से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 09, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:16 PM IST
कौन हैं भरत भैया? बसपा ने 2027 चुनाव में लगाया बड़ा दांव, बीजेपी को लगा झटका
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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