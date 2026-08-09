कौन हैं भरत भैया? बसपा ने 2027 चुनाव में लगाया बड़ा दांव, बीजेपी को लगा झटका

बीजेपी पर टिकट न देने का आरोप

भरत सिंह को मधुबन सीट से बसपा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने हर किसी को चौंका दिया है. भाजपा छोड़ने के बाद भरत सिंह ने पार्टी नेतृत्व और टिकट वितरण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. भरत सिंह का कहना है कि लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करने और पार्टी के लिए समय और संसाधन लगाने के बावजूद उन्हें 2017 से लगातार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया.