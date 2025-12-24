Advertisement
कौन हैं BJP MLA पंचानंद पाठक? जिसके घर पर जुटे ब्राह्मण विधायक ताे दिल्ली तक सियासत हुई गरम

Who is BJP MLA PN Pathak: कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के घर पर मंगलवार शाम हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी पारा बढ़ा दिया है. यूपी में ठाकुर के बाद ब्राह्मण कुटुंब तैयार होने की चर्चा हो रही है. 

Dec 24, 2025
Brahmin MLA Meeting
Pramod kumar/kushinagar​: पिछले विधानमंडल के मानूसन सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने 'कुटुंब परिवार' नाम पर बैठक की थी. वहीं, इस बार शीतकालीन सत्र के बीच मंगलवार शाम को लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज कर सियासी पारा बढ़ा दिया है. शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार की शाम कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक (पंचानंद पाठक) के लखनऊ स्थित आवास पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक एकजुट हुए. सहभोज कर बीजेपी विधायक पीएन पाठक सुर्खिंयों में आ गए. आइए जानते हैं कौन हैं पीएन पाठक जिसके नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है?. 

कौन हैं पंचानंद पाठक
जानकारी के मुताबिक, पंचानंद पाठक (पीएन पाठक) कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक  हैं. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीएन पाठक ने BJP की टिकट से चुनाव लड़ा और विजयी हुए. उन्होंने समाजवादी पार्टी (SP) के राजेश प्रताप राव को लगभग 34,790 वोटों के अंतर से हराया. पीएन पाठक ग्रेजुएट  हैं. 

पूर्वांचल के आधा दर्जन जिलों में अच्छी पकड़ 
तमकुहीराज क्षेत्र के गड़हिया पाठक में PN पाठक का पैतृक गांव हैं. वर्तमान में वह पूर्वांचल के 11 जिलों के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं. साथ ही आवास समिति के स्थाई सदस्य भी हैं. उनपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. इसके अलावा पीएन पाठक को बोस्टन (अमेरिका) में 4–6 अगस्त 2025 को आयोजित ग्लोबल लेजिस्लेटिव कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए चुना जा चुका है. 

ब्राह्मण विधायकों को बुलाया 
कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक मंगलवार को अपने घर पर ब्राह्मण विधायकों को सहभोज में बुलाया था. इसके बाद से उनके नाम की चर्चा तेज हो गई है. सहभोज में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए. इसमें विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी पहुंचे थे. इसके अलावा मीरजापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही है. 

ये विधायक शामिल हुए
बता दें कि यूपी विधानसभा में वर्तमान में 52 ब्राह्मण विधायक हैं. इनमें 46 भाजपा के हैं. बैठक में नौतनवां विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरबगंज से विधायक प्रेमनारायण पांडेय, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा, खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज तिवारी और मेहनौन से भाजपा विनय द्विवेदी सहित अन्य विधायक बैठक में शामिल हुए. 

बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा 
बंद कमरे में हुई इस बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों की मदद करने पर जोर दिया गया. इसके लिए 'फंड बैंक' बनाने की चर्चा हुई. इसमें रिटायर्ड जज, वकील, डॉक्टर और प्रभावशाली लोगों को जोड़ने की बता कही गई. इसके अलावा लखनऊ, भदोही, गोंडा और बहराइच में हुई हाल की घटनाओं का जिक्र किया.

brahmin mla meeting

