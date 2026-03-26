घर बाद में, पहले रौला... कौन हैं BJP विधायक विनोद शंकर अवस्थी? युवाओं के कहने पर चमकाया अपना 'भौकाल'

Who is BJP MLA Vinod Shankar Awasthi: लखीमपुर खीरी के धौरहरा से बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. बीजेपी विधायक ​का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह कह रहे हैं कि युवाओं की सलाह पर उन्होंने अपने मकान निर्माण का काम रुकवा दिया और विधायक लगने के लिए दो गाड़ियां खरीद लीं. आइए जानते हैं कौन हैं बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी?.

यूपी की सियासत में बीजेपी विधायक की चर्चा

दरअसल, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बीजेपी विधायक अवस्थी कह रहे हैं कि सेमरिया गांव के पास कुछ युवकों ने उन्हें रोककर कहा कि वह विधायक जैसे नहीं लगते और उन्हें 'आन-बान-शान' के साथ चलना चाहिए. युवकों ने उन्हें 'रौले' और 'भौकाल' के साथ चलने की सलाह दी. युवाओं के इस सलाह को उन्होंने गंभीरता से लिया. इसके बाद उन्होंने अपने नए मकान का नक्शा बनवाने के बावजूद निर्माण कार्य ​रुकवा दिया.

'मकान निर्माण का कार्य रुकवा दो गाड़ी खरीदी'

इसके बाद उन्होंने एक नई और एक पुरानी गाड़ी खरीदी. उन्होंने कहा कि एक पुरानी गाड़ी की चद्दर गल चुकी थी. उन्होंने कहा कि एक गाड़ी धौरहरा क्षेत्र के लिए और एक अपने लिए ली है. आगे बीजेपी विधायक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मकान अब चुनाव के बाद ही बनवाएंगे. वीडियो वायरल होने के बाद अब बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर दिखाया जा रहा है. फिलहाल, उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है.

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कौन हैं बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी?

विनोद शंकर अवस्थी के पिता रामशंकर अवस्थी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे. नब्बे के दशक में धौरहरा कस्बा में नदियों की कटान से किसान तबाह हो रहे थे. उसी समय धौरहरा कस्बा में विनोद शंकर अवस्थी ने तटबंध की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया. लखीमपुर के धर्मसभा इंटर कालेज में शिक्षक रहे विनोद शंकर अवस्थी साल 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की. इसके बाद विनोद साल 2022 में धौरहरा सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने.

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