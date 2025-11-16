कौन हैं वीरांगना ऊदा देवी? लखनऊ में लगी 12 फीट ऊंची प्रतिमा, पासी वोटर्स को साधने बीजेपी ने बनाया प्लान

UP Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम किया है. बंपर जीत से गदगद भारतीय जनता पार्टी की निगाहें अब उत्तर प्रदेश पर हैं. दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बीजेपी अब यूपी में पासी वोटर्स को एकजुट करने में जुट गई है. बीजेपी पासी स्वाभिमान दिवस मना रही है तो दूसरी ओर वीरांगना ऊदा देवी की 6 टन वजन की करीब 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेगी. इसके जरिए पासी समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश है.

पासी वोटर पर बीजेपी की निगाहें

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सूबे में पासी वोटर्स पर पार्टी की निगाहें. इनको एकजुट करने के लिए बीजेपी समाज के बड़े नेताओं का सम्मान करने के साथ ही स्वाभिमान दिवस मना रही है. यूपी भाजपा का मानना है कि ऊदा देवी जैसे नायकों का सम्मान पासी युवाओं को पार्टी से जोड़ेगा.

पासी वोटर्स की भूमिका

उत्तर प्रदेश में पासी वोटर्स चुनाव मं निर्णायक भूमिका भले न निभाते हों लेकिन उनकी संख्या इतनी जरूर है कि यह हर पार्टी के अहम जरूर होते हैं. अनुमान के मुताबिक, दलितों की आबादी करीब 5 करोड़ (21 प्रतिशत) है. लेकिन पासी समुदाय की संख्या अलग बताई जाती है. पासी यूपी के अनुसूचित जाति (एससी) वोटों का बड़ा हिस्सा हैं, यह एससी आबादी का लगभग 16 फीसदी हैं यानी पासी वोटरों की संख्या करीब 32 लाख है. कुल दलित वोट 4.2 करोड़ के आसपास माने जाते हैं. पासी मुख्य रूप से लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर में रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं ऊदा देवी

ऊदा देवी का जन्म 19वीं सदी में लखनऊ के निकट उजिरियांव गांव में ही पासी परिवार में हुआ था. इसीलिए मूर्ति का अनावरण भी लखनऊ में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुआ. भाजपा का यह प्रयास 2019 से चला आ रहा है, जब पार्टी ने ऊदा देवी पार्क और स्मारक की घोषणा की थी.ऊदा देवी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम यूपी की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है.

पासी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को मिली थी हार

2024 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पास ही बाहुल्य सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय जनता पार्टी प्रारूप था कि वह संविधान को बदलकर आरक्षण समाप्त कर देंगे, जिसका असर दलित वोटों पर पड़ा था. भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद लगातार विधानसभा चुनाव में इस नैरेटिव से छुटकारा पा लिया है. इसके बावजूद यूपी में सबसे खराब प्रदर्शन हुआ था. इसलिए उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है.