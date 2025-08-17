कौन हैं कांग्रेस नेता सचिन चौधरी? जिन पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, मोदी-योगी पर दिया था बयान

Amroha News: यूपी में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव की मुश्किलें बढ़ सकती है. कांग्रेस प्रदेश महासचिव के खिलाफ राज्‍यपाल ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है. वहीं, कांग्रेस नेता का बयान भी सामने आया है. कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ लोग मेरे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं.

2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बनाया था उम्‍मीदवार

दरअसल, कांग्रेस नेता सचिन चौधरी वर्तमान में पार्टी के प्रदेश महासचिव पद पर कार्यरत हैं. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा सीट से कांग्रेस ने सचिन चौधरी को उम्‍मीदवार भी बनाया था. बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें उन्‍होंने मुकदमे की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. अब राज्‍यपाल ने यूपी पुलिस को देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने किया पलटवार

इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने पलटवार भी किया है. उन्‍होंने कहा कि “कुछ लोग मेरे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं. मेरे बयान में देशद्रोह जैसा कुछ नहीं था. मैं अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखूंगा. बता दें कि सचिन चौधरी पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं और इस बार उन पर कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है. 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने ऐलान किया था कि अगर उनके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी जीत जाती है तो वह अपना सिर मुंडवा लेंगे और पांच साल बाल नहीं रखेंगे.

यह भी पढ़ें : Ballia News: फिर आमने-सामने दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री ने बसपा विधायक पर किया जवाबी हमला

यह भी पढ़ें : UP BJP: यूपी में बीजेपी का सर्वे बढ़ाएगा विधायकों की टेंशन, 2027 में टिकट मिलेगा या नहीं इस फॉर्मूले से होगा तय