Sitapur Nagar Palika By Election Result: यूपी के सीतापुर में दो नगर पालिकाओं में हुए उपचुनाव में मिश्रिख नगर पालिका में बीजेपी की सीमा भार्गव ने 3200 वोटो से जीत दर्ज की. उन्होंने समाजवादी पार्टी की रामदेवी को हराया है. वहीं, महमूदाबाद नगर पालिका में सपा के आमिर अराफात ने जीत दर्ज की. सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा को 580 वोटो से हराया. वहीं, भाजपा प्रत्याशी संजय वर्मा की बुरी तरह से हार हुई है. भाजपा प्रत्याशी संजय वर्मा पांचवें स्थान पर रहे. मुरादाबाद सीट पर मिली जीत पर सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव शुभकामनाएं दी हैं.

अखिलेश यादव ने दीं शुभकामनाएं

बता दें कि महमूदाबाद नगर पालिका उपचुनाव में भाजपा के पूर्व सांसद राज्य मंत्री राजेश वर्मा और सपा के पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर थी. भाजपा की इस करारी हार से कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में सही चयन न होना बताया है. वहीं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा, सीतापुर के महमूदाबाद नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत मनोबल को बढ़ानेवाली है.भाजपा का 5वें नंबर पर आना उप्र की भविष्य की राजनीति का सूचक है. विजयी उम्मीदवार सहित समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और अच्छा काम करने के लिए शुभकामनाएं. भाजपा गयी!

बीजेपी जिला अध्‍यक्ष क्‍या बोले?

भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि मिश्रिख सीट की जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारी पढ़ी-लिखी प्रत्याशी की जीत है, जो जनता के बीच गई उसने अपनी बात रखी. हमारी प्रत्याशी को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया. मैं कह सकता हूं यह जीत प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की है. नैमिषारण्य में कॉरिडोर बनाकर जो विकास किया है, इस पर जनता ने मुहर लगाई है. वहीं, महमूदाबाद की हार पर बोले, निश्चित रूप से जो रिजल्ट आया है हमें स्वीकारना पड़ेगा, हमारे यहां एक जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है उस चयन की प्रक्रिया से प्रत्याशी घोषित हुआ था. हम नहीं मजबूत रूप से लड़ पाए. महमूदाबाद में हमारी रणनीति फेल होगी रिजल्ट स्वीकारना पड़ेगा आगे की तैयारी करेंगे.

