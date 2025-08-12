अपनी बीवी की कसम खाओ.... कौन हैं सपा विधायक फहीम इरफान? जिसके सवालों से सदन में झल्‍लाए योगी के मंत्री
अपनी बीवी की कसम खाओ.... कौन हैं सपा विधायक फहीम इरफान? जिसके सवालों से सदन में झल्‍लाए योगी के मंत्री

UP Vidhan Sabha News: यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष और सत्‍ता पक्ष की ओर से एक-दूसरे पर खूब आरोप-प्रत्‍यारोप लगाए. इस दौरान योगी के मंत्री स्‍वतंत्र देव सिंह और सपा विधायक के बीच बहस हो गई. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 12, 2025, 04:50 PM IST
UP Vidhan Sabha News: यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में गहमागहमी देखी गई. प्रश्‍नकाल में मंगलवार को सपा विधायक फहीम इरफान ने गांवों में पानी पहुंचाने की योजना पर सवाल किया तो योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्‍वतंत्र देव सिंह ने कह दिया कि विधायक अपनी बीवी की कसम खाकर कहें कि उनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है. सपा विधायक फहीम इरफान और मंत्री स्‍वतंत्र देव सिंह के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. 

दूसरे दिन सदन में दिखी गहमागहमी 
दरअसल, मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रश्‍नकाल शुरू हुआ तो मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से एमएलए फहीम इरफान ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में आधे-अधूरे काम करके छोड़ दिए गए हैं. बहुत सारे गांवों में पानी नहीं आ रहा है. कई जगहों पर टंक‍ियां गिरने की भी घटनाएं सामने आईं. मंत्री ने जो जवाब दिए हैं वो झूठे हैं. सपा विधायक की ये बात सुनकर मंत्री स्‍वतंत्र देव झल्‍ला गए और सीट से उठ खड़े हुए. 

'अपनी बीवी की कसम खा लें...'
मंत्री स्‍वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विधायक अपनी बीवी की कसम खा लें कि गांव में पानी नहीं आ रहा है. इस पर फहीम इरफान से कहा कि बिल्‍कुल नहीं आ रहा. आप पश्चिमी यूपी का कोई भी जिला चुन लें, वहां गांव में पानी नहीं आ रहा होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्‍तीफा दे दूंगा. विधायक, सरपंच को फोन करके पता कर लें. सपा विधायक ने कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर सदन में बैठे विधायक बहुत दुखी हैं. हालात ऐसे हैं कि कम प्रेशर की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ता है. 

कौन हैं सपा विधायक फहीम इरफान?
फहीम इरफान मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं. फहीम इरफान उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के सदस्य हैं. इससे पहले वह 17वीं और 16वीं विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं. इनके पिता का नाम हाजी मोहम्मद इरफान है. इनके पिता भी बिलारी से विधायक रह चुके हैं. इन्होंने मुरादाबाद के केजीके कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ली है. 

UP Assembly News

