Explainer: UP की सियासी पिच पर विनोद तावड़े की एंट्री, बिहार-हरियाणा का अनुभव दिलाएगा BJP को कितना फायदा?

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Who is Vinod Tawde: उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है. बीजेपी राष्ट्रीय टीम का ऐलान होने के एक दिन बाद मंगलवार को तीन राज्यों के प्रभारी नियुक्त कर दिए. पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है. उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. विनोद तावड़े इससे पहले बिहार और हरियाणा चुनाव की कमान संभाल चुके हैं. अब यूपी 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हैट्रिक दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं... आइए जानते हैं बीजेपी के दिग्गज विनोद तावड़े के बारे में...
दो साल बाद मिला यूपी को नया प्रभारी
यूपी को दो साल बाद नया प्रभारी मिल गया है. इससे पहले राधा मोहन को यूपी प्रभारी नियुक्त किया गया था. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हे हटा दिया गया था. तब से यूपी प्रभारी का पद खाली पड़ा था. अब आगामी विभानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने विनोद तावड़े को नया प्रभारी नियुक्त कर दिया है.
कहां से ताल्लुक रखते हैं?
विनोद तावड़े मूल रूप से महराष्ट्र से आते हैं. वह लंबे समय से संगठन में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं. छात्र जीवन से ही वह आरएसएस से जुड़ गए थे. विनोद तावड़े 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे. वह महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे. वह सबसे कम उम्र के महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश महासचिव रहे. 2026 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया.
विनोद तावड़े के सामने चुनौती?
बीजेपी यूपी में दो विधानसभा चुनाव (2017 व 2022) जीत चुकी है. साथ ही दो लोकसभा (2014 व 2019) भी. 2024 के लोकसभा में पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई. ऐसे में विनोद तावड़े के सामने विधानसभा में लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने की चुनौती रहेगी. वह संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य बेहतर करने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, देखना होगा कि गुटबाजी की शिकार यूपी बीजेपी को विनोद तावड़े कितना संभाल सकते हैं.
विनोद तावड़े का सियासी अनुभव
बता दें कि इससे पहले विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी रह चुके हैं. 2022 के चुनाव में उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा गया तब वहां सियासी माहौल चुनौतीपूर्ण था. जदयू को फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाने में विनोद तावड़े की भूमिका अहम थी. बिहार में उन्होंने बूथ स्तर पर काम करने और सामाजिक—जातीय समीकरणों को साधने का काम किया. इसके बाद नतीजा पूरे देश ने देखा. बिहार में बीजेपी की सरकार बनी.
तावड़े का पहला काम क्या होगा?
विनोद तावड़े के सामने सबसे पहली चुनौती संगठन को एकजुट रखना होगी. उत्तर प्रदेश बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और दूसरे वरिष्ठ नेताओं की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां हैं. विनोद तावड़े को इन सभी के बीच बेहतर तालमेल बनाकर चुनावी काम को एक दिशा देनी होगी. साथ ही केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश संगठन, सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय कराने की जिम्मेदारी होगी.
दूसरी बड़ी चुनौती सामाजिक समीकरण साधना
यूपी में समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को अपने राजनीतिक आधार के तौर पर पेश कर रही है. 2027 चुनाव में तावड़े की चुनौती इसके जवाब में अपना सामाजिक आधार मजबूत बनाए रखने की होगी. हालांकि, प्रदेश बीजेपी की नई टीम में ओबीसी, दलित, सवर्ण और दूसरे सामाजिक समूहों को जगह देने की कोशिश दिखाई गई है. तावड़े को अब इसी सामाजिक संतुलन को चुनावी रणनीति में बदलना होगा.
कितने पढ़े लिखे हैं विनोद तावड़े
जानकारी के मुताबिक, विनोद तावड़े ने 1978 में दसवीं पास और 1980 में 12वीं पास की. इसके बाद 1984 में उन्होंने पुणे के ज्ञानेश्वर विद्यापीठ एजुकेशनल ट्रस्ट से इंजीनियरिंग कोर्स पूरा किया. विनोद तावड़े की इंजीनियरिंग शिक्षा को लेकर साल 2015 में विवाद सामने आया था. साल 2026 के राज्यसभा चुनावी हलफनामे में विनोद तावड़े की योग्यता B.E के रूप में नहीं, बल्कि 'Engineering Course' के रूप में दर्ज की गई थी.
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे देखिए
विनोद तावड़े साल 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चुनाव प्रभारी के रूप में उन्होंने राज्यों में बैठकों का सफलतापूर्वक समन्वय किया तथा NDA के सहयोगी दलों एवं समर्थक दलों को एकजुट कर देशभर में निर्णायक समर्थन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद साल 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, जिसमें उन्होंने NDA के सहयोगी एवं समर्थक दलों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया.
मुख्यमंत्रियों के चयन का भी रहा है अनुभव
इसके बाद 2020 में उन्हें हरियाणा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया. यहां भी उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तावड़े ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य किया तथा लगातार पांच वर्षों तक शहर के नगर निकाय चुनावों में भाजपा की सफलता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारकों के दौरे की रणनीति तैयार करने का दायित्व सौंपा गया. इतना ही नहीं उन्होंने त्रिपुरा और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई. साल 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में वे चुनाव प्रभारी रहे, जहां पार्टी ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया.
15 दिन में 5 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का रिकॉर्ड
विनोद तावड़े के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है. संगठन पर्व 2024 के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रभारी रहते हुए उन्होंने देश भर में मात्र 15 दिन के भीतर 5 करोड़ नए सदस्य जोड़े थे. इसको लेकर उनकी जमकर तारीफ भी की थी. इसके अलावा यूक्रेन वार में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी में भी विनोद तावड़े ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
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