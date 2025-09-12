SP की टिकट पर जहूराबाद सीट से कौन लड़ेगा चुनाव? पूर्व मंत्री शादाब फातिमा के बयान से गरमाई सियासत

आलोक त्रिपाठी/UP Political News: गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट के आजकल काफी चर्चे हैं. यहां से बीजेपी की सहयोगी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी कैबिनेट में मंत्री ओमप्रकाश राजभर विधायक हैं. इस सीट पर आजकल सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी के सपा कोटे से चुनाव में उतरने की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है. गाजीपुर की जहूराबाद सीट से 2012 के चुनावों में ओमप्रकाश राजभर को हराकर जहूराबाद सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक बनी और सपा सरकार में दो बार मंत्री रही सैय्यदा शादाब फातिमा अब बनवास काट कर फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी कर चुकी हैं.

"राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां जिसे चाहेंगे उसे वहां से लड़ाएंगे, विधायक और सांसद की कोई औकात नहीं'

गाजीपुर के सपा कार्यालय में काफी दिन बाद वो एक बैठक में दिखी और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया.इस दौरान उनसे पत्रकारों ने जहुराबाद सीट के बारे में सवाल पूछा 'अफजल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी जहूराबाद विधानसभा से प्रत्याशी हो सकती हैं' सैयदा शादाब फातिमा ने हंसते हुए कहा कि 'मैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है... गूगल पर क्या चल रहा है, इसके बारे में तो नहीं जानती लेकिन विधायक और सांसद बहुत छोटा पद होता है. संगठन सबसे बड़ा होता है. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मैं जहुराबाद में काम कर रही हूं और जहां से उनका निर्देश होगा वहां से वह चुनाव लड़ेगा.'

हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मैं जहुराबाद में काम कर रही हूं और जहां से उनके निर्देश होगा वहां से वह चुनाव लड़ा जाएगा. मेरा काम सपा के लिए काम करना है. नूरिया अंसारी का नाम ना लेते हुए उन्होंने सांसद अफजाल अंसारी के लिए इशारों-इशारों में जो कह दिया वह यह था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां जिसे चाहेंगे उसे वहां से लड़ाएंगे, विधायक और सांसद की कोई औकात नहीं.