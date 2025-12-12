Advertisement
UP BJP President: 14 दिसंबर को मिलेगा यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष! किसकी चर्चा सबसे ज्यादा, जानें कौन होगा प्रस्तावक?

UP bjp president announcement: यूपी में BJP के बहुप्रतीक्षित नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जल्द ही विराम बस कुछ घंटों के बाद लगने जा रहा है.  बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए 13 दिसंबर को नामांकन किया जाएगा। इसके बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम सामने आ जाएगा.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:29 AM IST
Lucknow News
Lucknow News

UP BJP President: आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी के भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है. 13 दिसंबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा.  राष्ट्रीय परिषद के लिए भी यहां से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा. पार्टी ने प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ ही प्रांतीय परिषद के करीब 400 सदस्यों को लखनऊ बुला लिया है. 

प्रांतीय परिषद के सदस्य ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोट देते हैं. माना जा रहा है कि 2027 विधान सभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा चुना जाएगा, जो संगठन और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर सके. 

14 दिसंबर को नाम आएगा सामने
यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन 14 दिसंबर को होगा, जबकि नामांकन 13 दिसंबर को एक घंटे की विंडो में लिया जाएगा.  प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े भी शनिवार को यहां आएंगे

इन नामों की चर्चा
प्रदेश का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका खुलासा तो चुनाव के दिन ही होगा. लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार भी भाजपा पिछड़े या दलित वर्ग से किसी ऐसे नेता पर दांव लगा सकती है, जिसके साथ सरकार का समन्वय बेहतर रहने और संगठन का लंबा अनुभव हो.  हालांकि दावेदारों में तो कई नामों की चर्चा है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव, पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा के नाम की है। महिला चेहरे के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चल रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी हरीश द्विवेदी विजय बहादुर पाठक दिनेश शर्मा का नाम चर्चा में हैं.

कौन होगा प्रस्तावक?
प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में प्रस्तावक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संगठन के प्रमुख नेता शामिल हो सकते हैं.  यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष के चयन में संगठनात्मक मजबूती, जमीनी पकड़ और व्यापक स्वीकार्यता को प्रमुख आधार बनाया है.

