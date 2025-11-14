बिहार में बदलाव की दस्तक? UP में भी उठी हलचल.. दोनों राज्यों की राजनीति एक-दूसरे की धड़कन क्यों हैं?

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही सिर्फ पटना की राजनीति नहीं बदलती. उसके असर की लहरें गंगा पार पूर्वी उत्तर प्रदेश तक महसूस की जाती हैं. यह कोई एक दिन का प्रभाव नहीं है बल्कि दोनों राज्यों की राजनीति का रिश्ता इतिहास, भूगोल, समाज और चुनावी स्वभाव है जो एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि जब बिहार की सियासत करवट लेती है तो यूपी के कई जिलों की राजनीतिक नब्ज भी तेज हो जाती है.

बॉर्डर के गांवों में रातभर चलती रही चर्चा

बिहार के नतीजों का सबसे तेज असर यूपी के उन जगहों में दिखता है जो सीमा से चंद किलोमीटर पर बसे हैं. बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र..इन सभी जगहों पर चाय की गुमटी, ढाबे, पान की दुकानों पर टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें टिकी रहती हैं. यहां लोगों के लिए बिहार सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं है बल्कि रोजगार, रिश्तेदारी, व्यापार और संस्कृति सब कुछ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है. कहा तो यह भी जाता है कि जिधर बिहार मुड़ता है, उधर ही यूपी की हवा भी चलने लगती है.

राजनीति की धड़कनें एक जैसी क्यों?

यूपी और बिहार की राजनीति कई मामलों में एक-दूसरे की परछाई नजर आती है. पहले बात करते हैं जातीय समीकरण की. दोनों राज्यों में यादव, ब्राह्मण, दलित, पासी, कुर्मी, निषाद, राजभर जैसे बड़े राजनीतिक समूह लगभग एक जैसी दिशा में प्रभाव डालते हैं. बिहार में किसी गठजोड़ की सफलता हो तो यूपी में भी उसी जातीय समीकरण का विश्लेषण तेज हो जाता है.

आर्थिक निर्भरता का कनेक्शन

पूर्वी यूपी का एक बड़ा हिस्सा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, बक्सर, आरा, दरभंगा के व्यापार पर काफी हद तक निर्भर रहता है. बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही मार्केट, मजदूरी और आवागमन पर असर तुरंत दिखने लगता है. यही कारण है कि यूपी के सीमावर्ती जिलों में लोग बिहार चुनाव को आर्थिक संकेत के रूप में भी देखते हैं.

यूपी के राजनीतिक गलियारों में क्यों बढ़ी बेचैनी?

बिहार के नतीजे आते ही लखनऊ के गलियारों में भी खलबली मच जाती है. हर दल के रणनीतिकार यह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन-सा सामाजिक वर्ग बदला? किसने नया कार्ड खेला? किस एजेंडे पर जनता लाइन में आई? यहां ध्यान देनी वाली बात यह भी है कि जो पार्टी बिहार में जीत का मॉडल तैयार करती है वह यूपी में भी उसी दिशा में काम करने की कोशिश करती है. यहां तक कि कुछ पार्टियां अपने गठबंधन की दिशा भी बिहार के नतीजों के बाद बदलती हैं.

रिश्तेदारी वाला कनेक्शन

बिहार में चुनाव हो या उत्तर प्रदेश में..जीत-हार की खबरें सीधे घर तक पहुंचती हैं. इसका सबसे बड़ा कारण यूपी–बिहार की सीमाओं पर हजारों पारिवारिक रिश्ते हैं. कई बार दामाद बहू बिहार से होते हैं.. बारात यूपी से जाती है.. यूपी में बिहार से आती है. और तो और त्योहार दोनों राज्यों में मिलकर मनते हैं. इसलिए बिहार की जीत-हार का असर सीधे यूपी के घरों की बातचीत में उतर आता है. सियासत के पुराने खिलाड़ी यहां तक कहते हैं कि बिहार की राजनीति यूपी की झलक दिखा देती है. क्योंकि दोनों राज्यों की सामाजिक बुनावट, आर्थिक दिशा, भाषाई संस्कृति, जातीय गणित लगभग एक जैसा है. इसलिए बिहार में बदलाव की दस्तक का मतलब कई बार यूपी की राजनीति में आने वाले तूफान या सन्नाटे... दोनों का संकेत होता है.

