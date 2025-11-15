बिहार की हार यूपी में कांग्रेस का घटाएगी कद? 2027 चुनाव में इंडिया गठबंधन की अग्निपरीक्षा

UP Poliics: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी जहां गदगद दिख रही है तो करारी शिकस्त से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है. चुनावी नतीजों का असर बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल सकता है. जहां 2027 में विधानसभा चुनाव हैं. बिहार के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा. 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस केवल 6 सीटों पर ही परचम लहरा सकी. ऐसे में यूपी की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ने के आसार हैं.

क्या टूटेगी 'दो लड़कों' की जोड़ी?

बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस आखिरी तक ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी करती नजर आई लेकिन परिणाम इसके उलट नजर आए. करारी हार का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है. लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रहा. इसके बाद पार्टी की कोशिश गठबंधन में अधिक सीटों पर दावेदारी करने की थीं लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों से यूपी में कांग्रेस-सपा की दोस्ती सीटों के गणिण में उलझ सकती है.

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 'फ्लॉप शो'

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. साल 2017 में सपा और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़े थे. कांग्रेस को 114 सीटें मिलीं लेकिन वह केवल 7 सीटें ही जीत पाई. सपा के अंदरखान इस बात की चर्चा रही कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का पार्टी को नुकसान हुआ. 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन केवल 2 सीटें ही हाथ आई. पार्टी की परफॉर्मेंस बेहद खराब नजर आई.

पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे सपा-कांग्रेस

आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव और एमएलसी चुनाव को अकेले लड़ने का ऐलान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से किया गयाहै. ऐसे में जब दोनों दलों के बीच जब यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात होगी तो बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी दबाव बनाने के लिए जरूर रखे जाएंगे. बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2027 का विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन में रहकर लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं.

लोकसभा चुनाव में मिली 'संजीवनी'

कांग्रेस को सबसे बड़ी संजीवनी लोकसभा चुनाव 2024 में मिली. पार्टी का यूपी में वोट शेयर 6.36 प्रतिशत से बढ़कर 9 फीसदी पर पहुंच गया. वहीं सीटें भी एक से बढ़कर 6 हो गईं. बसपा के दलित वोट बैंक में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रही. इसीलिए कांग्रेस यूपी में खुद को सहयोगी की बजाय गेमचेंजर मान रही है. लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सपा और कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगा.

