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2027 में फिर चलेगा योगी मैजिक? ग्राउंड सर्वे के दावे से गरमाई राजनीति

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन सियासी माहौल अभी से गर्माने लगा है. राजनीतिक दल जनता का मूड समझने में जुटे हैं. वहीं अलग-अलग एजेंसियां भी लगातार सर्वे कर रही हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 22, 2026, 07:48 PM IST
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2027 में फिर चलेगा योगी मैजिक? ग्राउंड सर्वे के दावे से गरमाई राजनीति

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन सियासी माहौल अभी से गर्माने लगा है. राजनीतिक दल जनता का मूड समझने में जुटे हैं. वहीं अलग-अलग एजेंसियां भी लगातार सर्वे कर रही हैं. इस बीच Axis My India के प्रमुख प्रदीप गुप्ता का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. उनके दावे ने खासतौर पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है. एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान प्रदीप गुप्ता ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2027 चुनाव को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि राज्य की जनता अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रही है. योगी सरकार पर लोगों का भरोसा कायम है.

ग्राउंड सर्वे में दिखा जनता का मूड

Axis My India को देश में चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल के लिए काफी भरोसेमंद माना जाता है. कई चुनावों में एजेंसी के अनुमान काफी हद तक सही साबित हुए हैं. ऐसे में जब प्रदीप गुप्ता ने यूपी की राजनीति को लेकर यह दावा किया तो उसकी चर्चा तेज हो गई. उन्होंने बताया कि एजेंसी की ओर से जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की गई. गांव, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों की राय ली गई. इस दौरान सरकार की योजनाओं, कानून व्यवस्था, विकास कार्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर लोगों से सवाल किए गए. सर्वे में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया. प्रदीप गुप्ता के मुताबिक जनता में सरकार को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई नहीं दे रही. यही वजह है कि भाजपा की स्थिति अभी मजबूत बनी हुई है.

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सपा की रणनीति पर उठने लगे सवाल

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोलते रहते हैं. बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सपा लगातार सवाल उठा रही है. लेकिन प्रदीप गुप्ता के ताजा दावे के बाद अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या विपक्ष के आरोप जनता पर उतना असर नहीं डाल पा रहे जितनी उम्मीद की जा रही थी. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जनता का बड़ा वर्ग सरकार के कामकाज से संतुष्ट है तो विपक्ष के लिए चुनौती और कठिन हो सकती है.

कानून व्यवस्था बना बड़ा मुद्दा

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की सबसे बड़ी ताकत कानून व्यवस्था को माना जाता है. योगी सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि प्रदेश में अपराध और माफिया राज पर लगाम लगी है. सरकार की बुलडोजर कार्रवाई भी लंबे समय से चर्चा में रही है. सर्वे में शामिल कई लोगों ने माना कि पहले के मुकाबले प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लोगों ने सकारात्मक राय दी. खासकर छोटे शहरों और कस्बों में लोगों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का असर जमीन पर दिखाई देता है. यही वजह है कि भाजपा इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में भी बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी कर रही है.

विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार को फायदा

योगी सरकार पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज और धार्मिक पर्यटन जैसे प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाती रही है. अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के विकास को भी सरकार बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है. ग्राउंड सर्वे में कई लोगों ने सड़कों, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बात कही. ग्रामीण इलाकों में भी सरकारी योजनाओं के असर को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आने का दावा किया गया है. एक्सपर्ट्स की मानें तो भाजपा विकास और हिंदुत्व दोनों मुद्दों को साथ लेकर चल रही है, जिसका फायदा उसे लगातार मिलता दिखाई दे रहा है.

दूसरे सर्वे में भी भाजपा को बढ़त

Axis My India के सर्वे से पहले भी कई एजेंसियों और मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में भाजपा की मजबूत स्थिति दिखाई गई थी. एक सर्वे में दावा किया गया कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो भाजपा को बहुमत मिल सकता है. 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एक सर्वे के मुताबिक भाजपा को करीब 256 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया. जबकि समाजवादी पार्टी को लगभग 135 सीटें मिलने की बात कही गई. हालांकि चुनाव में अभी काफी समय बाकी है और राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं, लेकिन मौजूदा माहौल भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है.

2027 का चुनाव क्यों होगा खास

2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेग. वहीं विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का सबसे बड़ा मौका मान रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले महीनों में बेरोजगारी, किसान, महंगाई और सामाजिक समीकरण जैसे मुद्दों पर राजनीति और तेज होगी. लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे है.., उनमें भाजपा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है. उधर विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में आने वाले समय में यूपी की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है.

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