दिल्ली में शाह-योगी की मुलाकात: जल्द होगा नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, क्या 2027 के सियासी समीकरण की सेट हो गई रणनीति

Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर हलचल और तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah से उनके आवास पर अहम मुलाकात की. करीब एक घंटे तक चली इस बैठक को यूपी की राजनीति और मिशन 2027 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गृह मंत्री कार्यालय की ओर से भी इस शिष्टाचार भेंट की पुष्टि की गई.

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिल्ली दौरे के मायने

हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में छह नए चेहरों को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया था, जबकि दो राज्य मंत्रियों को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया. हालांकि अब तक नए मंत्रियों को विभाग नहीं सौंपे गए हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

सीएम योगी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की

दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा नेतृत्व के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की. माना जा रहा है कि इस दौरान संगठनात्मक बदलाव, प्रदेश इकाई की नई रणनीति और आगामी चुनावों की तैयारी पर विस्तार से चर्चा हुई.

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विभागों के जरिए साधे जाएंगे सामाजिक समीकरण

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार विभागों का आवंटन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक और चुनावी रणनीति का हिस्सा है. मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नेताओं के जरिए भाजपा अलग-अलग वर्गों और क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

क्या सियासी समीकरण की रणनीति

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को शामिल कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है. वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए मनोज पांडेय के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति देखी जा रही है. इसके अलावा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत जैसे नेताओं को जिम्मेदारी देकर दलित और पिछड़े वर्गों में पार्टी की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.

लखनऊ लौटते ही हो सकता है बड़ा ऐलान

दिल्ली में बैठकों का दौर पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे, जहां से उनके लखनऊ रवाना होने की जानकारी सामने आई. माना जा रहा है कि राजधानी पहुंचते ही नए मंत्रियों के विभागों की सूची जारी की जा सकती है.

भाजपा नेतृत्व के इस सक्रिय रुख से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं और हर राजनीतिक कदम बेहद सोच-समझकर उठाया जा रहा है.

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