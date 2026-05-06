यूपी में सियासी हलचल तेज, 10 से 15 मई के बीच कैबिनेट विस्तार के संकेत, कई मंत्रियों पर संकट, युवा चेहरों की एंट्री तय?

UP Cabinet Expansion 2026: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. लंबे समय से टल रहा मंत्रिमंडल विस्तार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार 10 से 15 मई के बीच कैबिनेट विस्तार कर सकती है, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पार्टी नेतृत्व का फोकस यूपी पर केंद्रित हो गया है, जिसके चलते यह प्रक्रिया तेज हो गई है.

बताया जा रहा है कि 15 मई तक संगठन में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और नए प्रदेश व क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी हो सकती है. भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक बदलाव को अंतिम रूप देने में जुटी है.

युवा चेहरों का राजनैतिक में एंट्री

सूत्रों के अनुसार, इस बार विस्तार में उम्रदराज मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह नए व युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है. मंत्रिमंडल में खाली पदों को भरने के साथ-साथ कुछ मौजूदा मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल भी संभव है. कुछ मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने पर भी विचार चल रहा है.

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जातीय समीकरण साधने पर विशेष जोर रहेगा. ओबीसी और दलित वर्ग को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, वहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से भी एक-दो नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक एक दर्जन से अधिक नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर

सहयोगी दलों को भी साधने की रणनीति के तहत अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी से एक-एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है. इनके नाम संबंधित दलों के नेतृत्व द्वारा तय किए जाएंगे. महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है. खासकर ओबीसी और दलित वर्ग की 3-4 महिला विधायकों के नामों पर गंभीरता से विचार हो रहा है.

इसके अलावा, कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल और कुछ राज्य मंत्रियों को पदोन्नति मिलने की भी संभावना जताई जा रही है. अप्रैल महीने में लखनऊ और दिल्ली में हुई बैठकों में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया जा चुका है. कुल मिलाकर, आगामी कैबिनेट विस्तार सिर्फ पद भरने की प्रक्रिया नहीं बल्कि 2027 के चुनावी समीकरण को साधने की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

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