मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच अचानक पीएम मोदी से मिलने पहुंचे CM योगी, लखनऊ का सियासी पारा बढ़ा!

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. यह बैठक करीब 55 मिनट से अधिक चली, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. बैठक में उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर विस्तृत मंथन हुआ.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विपक्ष की PDA रणनीति की काट और संगठनात्मक मजबूती पर भी चर्चा हुई. 2027 को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, सामाजिक समीकरण और चुनावी रोडमैप पर विचार-विमर्श किया गया.

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में संगठनात्मक मुद्दों, मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने पर चर्चा होने की संभावना है.

