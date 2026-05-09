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योगी मंत्रिमंडल विस्तार की आहट तेज, आधी आबादी और जातीय समीकरणों पर BJP का बड़ा दांव; 6 चेहरों की चर्चा सबसे ज्यादा

Yogi Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई हैं माना जा रहा है कि भाजपा सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के साथ ही विरोधी दलों में पार्टी में शामिल हुए बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 09, 2026, 06:28 PM IST
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सीएम योगी का मंत्रिमंडल
सीएम योगी का मंत्रिमंडल

Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार शाम तक होने की चर्चा जोरों पर है. माना जा रहा है कि इस विस्तार में बीजेपी सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए कई नए चेहरों को मौका दे सकती है. खासतौर पर महिलाओं, दलितों, ब्राह्मण और पश्चिमी यूपी के प्रतिनिधित्व पर पार्टी का फोकस साफ दिखाई दे रहा है. 

6 नए चेहरे हो सकते हैं शामिल
सूत्रों के मुताबिक इस बार करीब छह नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है. इनमें फतेहपुर से लगातार तीन बार विधायक रहीं  कृष्णा पासवान का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. कृष्णा पासवान महिला होने के साथ-साथ पासी समाज से आती हैं, ऐसे में बीजेपी दलित और महिला वोट बैंक दोनों को साधने की रणनीति पर काम करती दिख रही है. 

सपा छोड़कर आने वाले बड़े नाम भी चर्चा में
वहीं समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी के करीब आईं पूजा पाल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा है. इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सपा छोड़कर बीजेपी में आए मनोज पांडेय को भी मंत्री पद मिल सकता है। राजनीतिक जानकार इसे आगामी चुनावों से पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश मान रहे हैं।

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जाट नेताओं पर भी नजर 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए जाट नेताओं पर भी बीजेपी की नजर है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और वरिष्ठ नेता अशोक कटारिया के नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में बताए जा रहे हैं. वहीं लखीमपुर खीरी से लगातार तीन बार विधायक रहे रोमी साहनी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलें हैं. 

यूपी में मंत्री बनने वाले संभावित चेहरे 
1. भूपेंद्र चौधरी - जाट (ओबीसी) - पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी - मुरादाबाद के रहने वाले 
2. मनोज पांडेय - ब्राह्मण (सवर्ण) - सपा के बागी और रायबरेली की ऊंचाहार से विधायक 
3. पूजा पाल - पाल (ओबीसी) - सपा की बाग़ी और कौशांबी के चायल से विधायक 
4. अशोक कटारिया - गुर्जर (ओबीसी) - एमएलसी - बिजनौर के रहने वाले 
5. कृष्णा पासवान - पासी (एससी) - फतेहपुर की खागा से विधायक 
6. सुरेश पासी - पासी (एससी) - पासी समाज से अमेठी के जगदीशपुर से विधायक 
7. सुरेंद्र दिलेर - वाल्मीकि (एससी) - अलीगढ़ की खैर से विधायक 
8. आशीष सिंह आशु - कुर्मी (ओबीसी) - हरदोई की मल्लवां से विधायक

योगी सरकार का मौजूदा मंत्रिमंडल
फिलहाल योगी सरकार में कुल 54 मंत्री हैं, जबकि छह पद अभी खाली बताए जा रहे हैं.  वर्तमान में सरकार में 2 उपमुख्यमंत्री, 21 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि खाली पदों को भरकर बीजेपी आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए मजबूत संदेश देना चाहती है. 

लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था मंत्रिमंडल विस्तार
गौरतलब है कि योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 5 मार्च 2024 को हुआ था, जब लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संतुलन साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था. 

अब एक बार फिर लखनऊ की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात के बाद अटकलें और तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि सहयोगी दलों और संगठन के कुछ नेताओं को भी इस बार सरकार में जगह मिल सकती है. 

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