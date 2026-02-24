मिशन 2027: यूपी कैबिनेट विस्तार में होगा बड़ा फेरबदल, तीसरे डिप्टी सीएम के जरिए जातीय समीकरण साधेगी बीजेपी

UP Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है. 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन में बड़े बदलाव की अंतिम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं. सोमवार को दिल्ली में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की मुलाकात ने इन अटकलों को और बल दे दिया है. सूत्रों के अनुसार दिल्ली बैठक के बाद नए मंत्री, तीसरे डिप्टी सीएम और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई.

संगठन में भी बड़े स्तर पर फेरबदल

सूत्रों के अनुसार आने वाले एक महीने के भीतर न केवल मंत्रिमंडल विस्तार बल्कि संगठन में भी बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है. जिला इकाइयों से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है. प्रदेश संगठन की नई टीम जल्द घोषित हो सकती है. इसमें कई पुराने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव या नई नियुक्तियां संभव हैं. अभी हाल ही में (फरवरी 2026) आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ लखनऊ में हुई मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है.

हो सकती है कई मंत्रियों की छुट्टी

मंत्रिमंडल में कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है. इनमें विधायकों के साथ संगठन से जुड़े सक्रिय पदाधिकारियों को भी मौका मिल सकता है. सूत्र बताते हैं कि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है.

जोरों पर तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा

सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे उपमुख्यमंत्री पद को लेकर है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संतुलन साधने के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है. भाजपा, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संतुलन साधने के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है. सूत्रों के अनुसार भाजपा ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी को दूर करने की रणनीति को संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार में अपना सकती है.

वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं. जबकि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अवध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे में पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र के नेताओं में प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष की चर्चा लंबे समय से चल रही है. इसी असंतुलन को दूर करने के लिए पश्चिम यूपी से किसी प्रभावशाली नेता को तीसरा डिप्टी सीएम बनाए जा सकता है.

ब्राह्मण समीकरण पर भी फोकस

पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी को दूर करने की रणनीति पर भी काम कर रही है. माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी की संगठनात्मक जिम्मेदारी किसी ब्राह्मण चेहरे को सौंपी जा सकती है.

तीसरे डिप्टी सीएम के लिए संभावित दावेदार

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले 'सोशल इंजीनियरिंग' के तहत एक अनुसूचित जाति (SC) या जाट नेता को यह जिम्मेदारी दे सकती है.

चर्चा में ये नाम!

साध्वी निरंजन ज्योति को दलित और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है. वे आगरा क्षेत्र और जाटव समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं. भूपेंद्र सिंह चौधरी जो बीजेपी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और प्रभावशाली जाट नेता है. पश्चिमी यूपी में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए उनका नाम भी चर्चाओं में है.

