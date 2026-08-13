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UP Election 2027:'आधी आबादी' पर बीजेपी का बड़ा दांव: ₹50 हजार की आर्थिक मदद या नई योजना? तीन विकल्पों पर मंथन शुरू

UP assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. चुनाव में महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए योगी सरकार 'आधी आबादी' को साधने के लिए किसी बड़े 'मास्टरस्ट्रोक' की योजना बना रही है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 13, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:09 AM IST
UP Election 2027:'आधी आबादी' पर बीजेपी का बड़ा दांव: ₹50 हजार की आर्थिक मदद या नई योजना? तीन विकल्पों पर मंथन शुरू
Image Credit: UP BJP

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