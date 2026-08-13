UP Election 2027:'आधी आबादी' पर बीजेपी का बड़ा दांव: ₹50 हजार की आर्थिक मदद या नई योजना? तीन विकल्पों पर मंथन शुरू

UP assembly Election 2027: विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. यही वजह है कि चुनाव में महिला वोटरों की बढ़ती ताकत को ध्यान में रखकर उन्हें साधने के लिए भी मंथन शुरू कर दिया है. विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को किसी बड़ी योजना का तोहफा मिल सकता है. इसके लिए सरकार के स्तर पर आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं. महिला वोटर्स की बढ़ती ताकत को देखते हुए हुए सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले उनको लुभाने की कोशिश में रहते हैं. पिछले कई राज्यों में यह फॉर्म्युला सफल भी रहा है. मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में सरकारों ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की योजनाएं शुरू कीं. वहीं, जिनकी सरकार नहीं थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में ऐलान किया. कई राज्यों ये योजनाएं चल रही हैं.