UP Election 2027:'आधी आबादी' पर बीजेपी का बड़ा दांव: ₹50 हजार की आर्थिक मदद या नई योजना? तीन विकल्पों पर मंथन शुरू

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UP assembly Election 2027: विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. यही वजह है कि चुनाव में महिला वोटरों की बढ़ती ताकत को ध्यान में रखकर उन्हें साधने के लिए भी मंथन शुरू कर दिया है. विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को किसी बड़ी योजना का तोहफा मिल सकता है. इसके लिए सरकार के स्तर पर आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं. महिला वोटर्स की बढ़ती ताकत को देखते हुए हुए सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले उनको लुभाने की कोशिश में रहते हैं. पिछले कई राज्यों में यह फॉर्म्युला सफल भी रहा है. मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में सरकारों ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की योजनाएं शुरू कीं. वहीं, जिनकी सरकार नहीं थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में ऐलान किया. कई राज्यों ये योजनाएं चल रही हैं.
विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं के लिए बड़ी योजना पर मंथन शुरू कर दिया है.सूत्रों के मुताबिक, चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को किसी बड़ी जनकल्याणकारी योजना का तोहफा मिल सकता है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठकों में इस पर चर्चा हो चुकी है. अब यह मंथन किया जा रहा है कि योजना को किस रूप में शुरू किया जाए. इसमें तीन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है.
कारखानों से लेकर कारतूस बनाने तक का काम
भाजपा प्रवक्ता, ऋचा सिंह ने कहा कि आज यूपी महिलाओं के लिए पहले से ही कई योजनाएं चल रही है जिसका लाभ आधी आबादी को मिल रहा है.प्रदेश में डबल इंजन के माध्यम से यूपी की महिलाओं को आर्थिक , सामाजिक रूप से सशक्त किया जा रहा है. आज करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सरकार के माध्यम सहायता मिलती है जिसके चलते उनको आर्थिक सहारा भी मिल रहा. आज यूपी की महिलाएं सामाजिक रूप से मुख्यधारा में शामिल हो रही हैं. यूपी की महिलाएं कारखानों में काम करने से लेकर कारतूस बनाने का काम कर रही है.
तीन विकल्पों पर हो रहा है मंथन
बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच हुई बैठकों में इस बात पर गंभीरता से चर्चा हुई है कि महिलाओं के लिए योजना को किस रूप में लाया जाए. इसके लिए तीन प्रमुख विकल्पों पर विचार चल रहा है.
सीधा आर्थिक लाभ
महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹50,000 तक की धनराशि भेजकर प्रत्यक्ष मदद देना.
सुरक्षा और स्वावलंबन
शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास (Skill Development) से जुड़ी विशेष योजनाएं शुरू करना.
मौजूदा योजनाओं का विस्तार
प्रदेश में पहले से चल रही महिला कल्याणकारी योजनाओं का दायरा और बजट बढ़ाना.
यूपी में महिलाओं के लिए पहले से चल रही प्रमुख योजनाएं
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
गरीब बालिकाओं को स्नातक तक विभिन्न चरणों में ₹15,000 (अब बढ़ी हुई राशि) की आर्थिक सहायता.
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: स्नातक उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ़्त स्कूटी
निराश्रित महिला पेंशन योजना: बेसहारा महिलाओं को जीवनयापन के लिए ₹1,000 प्रति माह (हर 3 महीने में ₹3,000) की पेंशन
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष: हिंसा और एसिड अटैक पीड़िताओं के इलाज व पुनर्वास हेतु वित्तीय मदद
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: निर्धन और निराश्रित बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता
लखपति दीदी व स्वयं सहायता समूह: ग्रामीण व शहरी महिलाओं को लघु उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना
मुफ़्त बस यात्रा: यूपी रोडवेज बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा
फिलहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आधी आबादी पर पूरी तरह से फोकस कर लिया है और अब बीजेपी आधी आबादी को अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव खेल सकती है.
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