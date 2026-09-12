Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Politics
  • /योगी सरकार का हेल्थ धमाका! लखनऊ-मेरठ-झांसी से कानपुर तक बड़ी सौगात, जानिए ₹1606 करोड़ से आपके शहर को क्या मिलेगा?

योगी सरकार का 'हेल्थ धमाका'! लखनऊ-मेरठ-झांसी से कानपुर तक बड़ी सौगात, जानिए ₹1606 करोड़ से आपके शहर को क्या मिलेगा?

UP Medical Infrastructure: यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात देने जा रही है. 1606 करोड़ रुपये की 65 परियोजनाओं से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलेगी. 1400.70 करोड़ की 44 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा. 206.13 करोड़ की 21 तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 12, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:04 AM IST
योगी सरकार का 'हेल्थ धमाका'! लखनऊ-मेरठ-झांसी से कानपुर तक बड़ी सौगात, जानिए ₹1606 करोड़ से आपके शहर को क्या मिलेगा?
Image Credit: UP Medical Infrastructure

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'किडनैपिंग' का सस्पेंस खत्म, हाईवे पर हुई उस वारदात का सच, जिसने पुलिस को भी दौड़ाया
2
3
4
5