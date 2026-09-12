योगी सरकार का 'हेल्थ धमाका'! लखनऊ-मेरठ-झांसी से कानपुर तक बड़ी सौगात, जानिए ₹1606 करोड़ से आपके शहर को क्या मिलेगा?

नर्सिंग शिक्षा और छात्र सुविधाओं पर विशेष फोकस

मेडिकल छात्रों और नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोंडा में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से नया नर्सिंग कॉलेज और सहारनपुर में 60 सीटों वाला बीएससी नर्सिंग कॉलेज बनेगा. वहीं, बहराइच, अयोध्या और हरदोई में बनकर तैयार हो चुके नए नर्सिंग कॉलेजों का लोकार्पण किया जाएगा. इसके साथ ही अयोध्या, एटा और कुशीनगर में मेडिकल छात्रों के लिए नए हॉस्टल का निर्माण होगा. सरकार का ध्यान केवल मुख्य इमारतों पर ही नहीं, बल्कि सीवरेज, जलापूर्ति, फायर सेफ्टी और विद्युत व्यवस्था जैसे बुनियादी ढांचे को भी पूरी तरह से मजबूत बनाने पर है.