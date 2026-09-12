योगी सरकार का 'हेल्थ धमाका'! लखनऊ-मेरठ-झांसी से कानपुर तक बड़ी सौगात, जानिए ₹1606 करोड़ से आपके शहर को क्या मिलेगा?

राज्य चुनें
UP Medical Infrastructure/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल एजुकेशन को नया आयाम देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1606 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली 65 परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है. बताया जा रहा है कि 1400.70 करोड़ रुपये की 44 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, वहीं 206.13 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार 21 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा.
लखनऊ में 1010 बेड का नया अस्पताल
लखनऊ को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने के लिए 855 करोड़ रुपये की लागत से 1010 बेड का एक नया आधुनिक अस्पताल भवन बनाया जाएगा. इसके साथ ही, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 18 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से तैयार अत्याधुनिक ट्रांसप्लांटेशन यूनिट लोकार्पण के लिए पूरी तरह तैयार है. इससे मरीजों को किडनी, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की एडवांस सुविधाएं मिल सकेंगी.
मेरठ, झांसी और कानपुर को मिलीं बड़ी सौगातें
मेरठ के मौजूदा लेवल-2 ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेड करके 100 बेड का अत्याधुनिक लेवल-1 ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा. इसके अलावा मेरठ मेडिकल कॉलेज में लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से मदर एंड चाइल्ड हेल्थ (MCH) सेंटर का निर्माण होगा. झांसी मेडिकल कॉलेज में बढ़ी सीटों को देखते हुए 272 बेड के नए यूजी गर्ल्स हॉस्टल, लेक्चर थिएटर, मॉडर्न लाइब्रेरी और परीक्षा भवन का निर्माण किया जाएगा.
कानपुर में संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए करीब 49 करोड़ रुपये की लागत से नए संक्रामक रोग चिकित्सालय की नींव रखी जाएगी. गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए बहुमंजिला आधुनिक रोगी सहायक कैंटीन का निर्माण होगा.
नर्सिंग शिक्षा और छात्र सुविधाओं पर विशेष फोकस
मेडिकल छात्रों और नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोंडा में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से नया नर्सिंग कॉलेज और सहारनपुर में 60 सीटों वाला बीएससी नर्सिंग कॉलेज बनेगा. वहीं, बहराइच, अयोध्या और हरदोई में बनकर तैयार हो चुके नए नर्सिंग कॉलेजों का लोकार्पण किया जाएगा. इसके साथ ही अयोध्या, एटा और कुशीनगर में मेडिकल छात्रों के लिए नए हॉस्टल का निर्माण होगा. सरकार का ध्यान केवल मुख्य इमारतों पर ही नहीं, बल्कि सीवरेज, जलापूर्ति, फायर सेफ्टी और विद्युत व्यवस्था जैसे बुनियादी ढांचे को भी पूरी तरह से मजबूत बनाने पर है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें. यहां पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.