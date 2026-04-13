यूपी की सियासत गरमाई! महिला आरक्षण पर अखिलेश के बयान पर योगी के मंत्री का तीखा पलटवार

Ghazipur News: मऊ से वाराणसी जाते समय गाजीपुर में मीडिया से रूबरू हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला.
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Ghazipur News: उत्तर प्रदेश की सियासत में महिला आरक्षण बिल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अब यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. गाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिनकी मानसिकता पहले लड़कों से गलती हो जाती है जैसी रही है, वही लोग आज महिला हित की बात कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने आतंकवाद, चुनाव आयोग और विपक्ष की राजनीति को लेकर भी कई बड़े बयान दिए.
गाजीपुर में योगी के मंत्री ने साधा निशाना
दरअसल, मऊ से वाराणसी जाते समय गाजीपुर में मीडिया से रूबरू हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का असली काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है. राजभर ने कहा कि आज वही लोग महिला हितों की बात कर रहे हैं जिनकी सोच पहले महिलाओं को लेकर सवालों के घेरे में रही है.
सपा और उसके नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है
मंत्री अनिल राजभर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई आतंकी साजिश सामने आती है और उसका तार किसी धर्म विशेष से जुड़ा नजर आता है, तो समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा हमेशा ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी करती है. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों को लेकर भी अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया दी.
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना पुराना फैशन
उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष का पुराना फैशन बन चुका है. राजभर ने कहा कि एसआईआर के बाद बिहार और असम में चुनाव हुए, लेकिन किसी भी मतदाता ने इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया. मंत्री ने यह भी कहा कि अभी तक एक भी महिला या पुरुष मतदाता ने यह नहीं कहा है कि उनका वोट गलत तरीके से हटाया गया है. ऐसे में विपक्ष का आरोप पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित है.
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