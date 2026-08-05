'D' फैक्टर पर आई 2027 की लड़ाई? 21% दलित वोटों को साधने के लिए BJP का बड़ा दांव

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UP Politics: यूपी चुनाव 2027 को लेकर सभी सियासी दल दलित वोटरों पर डोरे डाल रहे हैं. भाजपा भी दलितों के सहारे यूपी में अपनी सियासी पारी को धार देने में जुटी हुई है. इसीलिए अनुपूरक बजट में सरकार ने बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना में 407 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं.
दलितों को दिल में उतारने की दिखी दिलचस्पी
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक होने के चलते एकाएक दलितों को दिल में उतारने की दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है. एक तरह से ‘डी’ फैक्टर पर यूपी की सियासत की सुई अटक सी गई है. भाजपा भी इससे अछूती नहीं है. वजह भी साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों का एक बड़ा हिस्सा विपक्ष ने शिफ्ट कर लिया था. इसीलिए सरकार विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अनुपूरक में इसे सुलझाते हुए दिख रही है.
बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए खोला पिटारा
सरकार ने बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना में 407 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं. सरकार इस रकम का इस्तेमाल डॉक्टर अंबेडकर और अन्य दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगाने में करेगी. सरकार ने पिछले दिनों डॉ. बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना की स्वीकृति दी थी. इसके तहत प्रदेश में स्थापित डॉ. अंबेडकर और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं व उनके आसपास के स्थलाें का संरक्षण और सुंदरीकरण किया जाएगा. सुरक्षा के लिए प्रतिमा स्थलों की बाउंड्री का निर्माण होगा.
407 करोड़ रुपये खर्च करेगी बीजेपी सरकार
यूपी की हर विधानसभा में डॉ. अंबेडकर के 10 स्मारकों के विकास के लिए 407 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस योजना के तहत सरकार संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मिकी जैसे महापुरुषों के स्मारकों का विकास भी कराएगी. बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित वोट को अपनी तरफ करने की हर कोशिश कर रही है.
यूपी में 21 से 22 फीसदी दलित वोट
उत्तर प्रदेश में दलित (अनुसूचित जाति) आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 21 से 22 प्रतिशत है, जो राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 85 आरक्षित सीटों और 140 से अधिक सामान्य सीटों पर सीधा प्रभाव रखती है.
जाटव उप-जाति: कुल दलित आबादी का करीब 11% हिस्सा और बसपा का मुख्य कोर वोटर माना जाता है.
गैर-जाटव उप-जातियां: पासी (लगभग 15.8% दलित आबादी का हिस्सा), कोरी, धोबी, वाल्मीकि और अन्य छोटी जातियां मिलकर बाकी का हिस्सा बनाती हैं.
पश्चिमी यूपी में दलित वोट का दबदबा
वेस्ट यूपी में दलित खासा दबदबा रखते हैं. बिजनौर में 20.94, आगरा में 21.78, सहारनपुर में 21.73, बुलंदशहर में 20.21, अलीगढ़ में 21.20 प्रतिशत दलित आबादी है, जबकि मेरठ में 18.44, गाजियाबाद में 18.40, गौतमबुद्धनगर में 16.31, मुरादाबाद में 15.86 , मुजफ्फरनगर में 13.50, रामपुर में 13.38. बरेली में 12.65 और बागपत में 10.98 प्रतिशत दलित आबादी है.बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ओरैया और चित्रकूट जिलों में दलित आबादी 25 फीसदी से ऊपर है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में दलित आबादी सबसे ज्यादा है, उनमें आजमगढ़, जौनपुर, मीरजापुर, चंदौली और भदोही जैसे जिले हैं.
सपा ने 2024 में 7 रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज की
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद पीडीए समीकरण पर आगे बढ़ रहे हैं. अखिलेश ने संगठन में दलित और अति पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ाई है. 2024 में सपा ने रिजर्व 17 सीटों में से सात पर जीत हासिल की थी. 2027 में भी इसे बरकरार रखना चाहती है, इसलिए सपा का जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों पर फोकस है.
कांग्रेस ने दलित प्रभारी बनाया
सियासी रसातल से निकलने में जुटी कांग्रेस ने दलित समाज के राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बनाकर दलितों को तवज्जो देने की संदेश दिया है. कांग्रेस चाहती है कि दलितों का भरोसा दोबारा हासिल करने से 80 के दशक तक पार्टी की जैसी पकड़ रही वैसी स्थापित हो सकती है.
संगठनात्मक ढांचे में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर ध्यान
बीजेपी हमेशा से दलितों को साथ लेकर चलने की कोशिश करती है, इसीलिए बीजेपी ने संगठन और सरकार में दलितों को प्रतिनिधित्व भी ठीक-ठाक दे रखा है. बीजेपी के पक्ष में दलितों को जोड़ने के लिए आरएसएस भी लंबे वक्त से काम कर रहा है. वह सरमरता के सिद्धांत पर चलता है. एक कुआं, एक श्मशान की बात आरएसएस करता है. छुआछूत समाप्त कर दलितों को मुख्य धारा में लाने के प्लान पर काम करता है. ऐसे में 2027 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का ध्यान रखा. नई नियुक्तियों में दलित को तवज्जो दी. ऐसे में अब सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट में इतने पैसो का प्रावधान करना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है.