'D' फैक्टर पर आई 2027 की लड़ाई? 21% दलित वोटों को साधने के लिए BJP का बड़ा दांव

संगठनात्मक ढांचे में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर ध्यान

बीजेपी हमेशा से दलितों को साथ लेकर चलने की कोशिश करती है, इसीलिए बीजेपी ने संगठन और सरकार में दलितों को प्रतिनिधित्व भी ठीक-ठाक दे रखा है. बीजेपी के पक्ष में दलितों को जोड़ने के लिए आरएसएस भी लंबे वक्त से काम कर रहा है. वह सरमरता के सिद्धांत पर चलता है. एक कुआं, एक श्मशान की बात आरएसएस करता है. छुआछूत समाप्त कर दलितों को मुख्य धारा में लाने के प्लान पर काम करता है. ऐसे में 2027 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का ध्यान रखा. नई नियुक्तियों में दलित को तवज्जो दी. ऐसे में अब सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट में इतने पैसो का प्रावधान करना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है.