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'D' फैक्टर पर आई 2027 की लड़ाई? 21% दलित वोटों को साधने के लिए BJP का बड़ा दांव

UP Politics: यूपी में 21 से 22 फीसदी दलित वोट हैं. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी दलितों को साधने के लिए 407 करोड़ रुपये का बजट खर्च करने जा रही है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 05, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:32 PM IST
'D' फैक्टर पर आई 2027 की लड़ाई? 21% दलित वोटों को साधने के लिए BJP का बड़ा दांव
Image Credit: Social Media

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