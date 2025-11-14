Advertisement
अखिलेश का दांव खाली, योगी का ‘स्ट्राइक रेट’ भारी! बिहार में सपा प्रमुख का प्रचार रहा बेअसर

Akhilesh Effect on Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने जहां-जहां चुनाव प्रचार किया, वहां ज्यादातर सीटों पर एनडीए की जीत का कमल खिला है लेकिन अखिलेश यादव ने जिन 17 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैली की, वहां क्या हाल रहा, आइये जानते हैं.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 14, 2025, 06:48 PM IST
Lucknow: बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है. शाम पांच बजे तक प्राप्त रूझान और सीटों के नतीजों से साफ हो चुका है कि बिहार में एनडीए एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है. 

बिहार में भी चमके योगी 
बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विपक्ष के अखिलेश यादव और मायावती जैसे बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया. बिहार की जिन 31 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया वहां बीजेपी की जीत का स्‍ट्राइक रेट 80% रहा तो वहीं अखिलेश यादव को जनता ने लगभग नकार दिया. ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं. 

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने साल 2020 की तरह इस बार भी बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे लेकिन उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जी-जान से प्रचार किया.   

बिहार में चुनाव प्रचार से अखिलेश ने निभाई रिश्तेदारी!
अखिलेश यादव के भतीजे, करहल विधायक तेजप्रताप सिंह यादव, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के दामाद हैं, ऐसे में अखिलेश यादव के लिए लिए यह रिश्तेदारी निभाने का भी चुनाव था. 
 
किन सीटों के लिए अखिलेश ने किया चुनाव प्रचार 
अखिलेश यादव ने बिहार की 17 सीटों पर पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, महराजगंज, कैमूर, रोहताश, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर में चुनाव प्रचार किया था. अपने भाषणों में अखिलेश यादव ने मुख्य रूप से बिहार में बदलाव की हवा चलने और तेजस्वी यादव को युवा, ऊर्जावान मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने पर जोर दिया था. हालांकि तेजस्वी यादव की साख तो बच गई लेकिन अखिलेश की साख मिट्टी मिल गई. 

अखिलेश के चुनाव प्रचार वाली 17 सीटों का हाल
अखिलेश यादव ने बिहार की जिन 17 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया था आइये जानते उन सीटों पर क्या परिणाम आए हैं. 

पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सिवान, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका और भागलपुर- 17 में से इन 12 सीटों को NDA उम्मीदवार या तो जीत चुके हैं या फिर आगे चल रहे हैं. वहीं 5 सीटों -  सारण,महराजगंज, कैमूर,  रोहताश, नवादा- पर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है. 

ऐसे में आंकड़े जाहिर करते हैं कि अखिलेश यादव ने जोर तो बहुत लगाया लेकिन सीएम योगी जैसे बीजेपी के फायरब्रांड नेताओं के आगे उनका जोर बिहार में चला नहीं. 

महागठबंधन की हार पर अखिलेश तिलमिलाए!
वहीं बिहार में महागठबंधन की करारी हार ओर NDA को मिली प्रचंड जीत पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया X पर लिखा, "बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी रंजिश का अब भंडोफोड़ हो चुका है. अब आगे हम इनको ये खेल नहीं खेलने देंगे. भाजपा दल नहीं छल है."

ये भी पढ़ें: बिहार में बदलाव की दस्तक? UP में भी उठी हलचल.. दोनों राज्यों की राजनीति एक-दूसरे की धड़कन क्यों हैं?

ये भी पढ़ें: योगी इफेक्ट इन बिहार! जिन 31 सीटों पर की रैली... वहां NDA की बढ़त ने चौंकाया

 

 

