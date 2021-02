UP के सभी विधायकों को मिलेगा Apple का iPad, योगी सरकार देगी इतने पैसे

पवन सेंगर, लखनऊ: मोदी सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बजट (UP Budget 2020-21) को पेपर लेस बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है. इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को Apple का आइपैड (iPad) खरीदने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए विधायकों को पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्हें 50 हजार रुपये खर्च तक खर्च करने की छूट दी गई है.

योगी सरकार देगी पैसा

पत्र में जिक्र किया गया है कि फिलहाल, विधायकों को अपने पैसे से आईपैड खरीदने होंगे. हालांकि, बाद में वे बिल जमा करके, सरकार से पैसा ले सकते हैं. बता दें, विधायकों के साथ-साथ विधान परिषद के सदस्यों को भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं.

शुरू हो चुका है पेपर लेस काम

गौरतलब है कि योगी सरकार अपने कैबिटेन को पेपर लेस बना जाए की पूरी तैयारी हो तक चुकी है. इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 फरवरी को विधान मंडल सत्र से पहले सभी विधायकों को टैबलेट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए थे. साथ में विधायकों के लिए ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित कराने की बात कही थी.

