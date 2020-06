UP Board Result 2020: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 12:30 बजे होगा जारी, ऐसे करें चेक

प्रयागराज: देश का सबसे बड़ा क्षेत्रिय बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) 10वीं 2020 परीक्षा (UP Board Exam 2020) का रिजल्ट (UP Board Result 2020) कल 27 जून को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर जारी करेगा. रिजल्ट (UP Board Result 2020) जारी होने के बाद छात्र 10वीं का रिजल्ट ऑफिसियल वेबसाइट http://upresults.nic.in/ पर चेक कर सकेंगे. इसके अलावा छात्र थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भी अपना रिजल्ट (UP Board Result 2020) चेक कर सकेंगे.

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट मोबाइल पर ऐसे करें चेक

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट एसएमएस से ऐसे करें चेक: UP board class 10th Results How to Check SMS

एसएमएस (SMS) के जरिए भी 10वीं के छात्र अपना रिजल्ट (UP Board Result 2020) देख सकते हैं. लेकिन इसके लिए छात्रों को सबसे पहले मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10वीं के छात्रों को UP10<Roll Number> लिखकर 56263 पर भेजना होगा. जैसे ही रिजल्ट (UP Board Result 2020) जारी होगा आपका परिणाम आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा.

ई-मेल के जरिए ऐसे देखें यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट: UP Board 2020 class 10th Results How to Check SMS

यूपी बोर्ड 10वीं (UP Board Class 10th) के छात्र ऑफिसियल वेबसाइट नहीं खुलने पर ई-मेल के जरिए भी अपना रिजल्ट (UP Board Result 2020) चेक कर सकेंगे. हालांकि इसके लिए छात्रों को पहले अपना ई-मेल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना होगा.

थर्ड पार्टी वेबसाइट: UP Board Results How To check Third Party Website

यूपी बोर्ड 10वीं (UP Board 2020) का रिजल्ट (UP Board Result 2020) जारी होने के बाद अक्सर होता है कि छात्र सबसे ज्यादा ऑफिसियल वेबसाइट पर रिजल्ट (UP Board Result 2020) देखते हैं. इस वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है, लेकिन थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर कोई दिक्कत नहीं होती है. इसलिए छात्र इन वेबसाइट पर भी अपना रिजल्ट (UP Board Result 2020) देख सकते हैं.

UP Board Result 2020: इन स्टेप्स के जरिए चेक करें यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट

1-http://www.indiaresults.com/select-state.htm

2-http://upresults.nic.in/

3-https://www.sarkariresult.com/

उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में लगभग 30 लाख छात्र विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शामिल हुए थे. हालांकि नकल को लेकर सख्ती की वजह से लाखों की संख्या में छात्रों ने पहले ही दिन परीक्षा छोड़ दी थी.

