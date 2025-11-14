खुशखबरी! UP के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी ज्यादा दवाएं, नई ड्रग लिस्ट जारी, कुल 397 दवाओं पर मिलेगा मुफ्त इलाज

Lucknow : उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की ड्रग सप्लाई सिस्टम में बड़ा सुधार किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने नई ईडीएल (Essential Drug List) लागू कर दी है, जिसमें 100 नई दवाओं को जोड़ दिया गया है. इसके साथ ही अब सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की कुल संख्या 297 से बढ़कर 397 हो गई है. विभाग का दावा है कि नई सूची की सभी दवाएं अगले 1 से 2 महीनों के अंदर सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध करा दी जाएंगी.

ये दवाएं अब अस्ताल से ही मुफ्त मिलेंगी

नई ड्रग लिस्ट में इस बार आईसीयू में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण दवाएं, मल्टी-विटामिन, सूजन और संक्रमण की दवाएं भी शामिल की गई हैं. पहले इन दवाओं की उपलब्धता बेहद सीमित थी, जिसके चलते अस्पतालों को कई बार लोकल पर्चेज के जरिए खरीद करनी पड़ती थी. इससे न सिर्फ प्रक्रियाएं जटिल होती थीं, बल्कि कई मरीजों को समय पर दवाएं नहीं मिल पाती थीं.

10 नई दवाएं अभी से उपलब्ध

नई सूची लागू होने के बाद ड्रग कॉरपोरेशन ने शुरुआती चरण में लगभग 10 नई दवाओं की आपूर्ति सरकारी अस्पतालों तक पहुंचा दी है. इसमें चाइमोरल (सूजन की दवा), एंटासिड सिरप, मेथाइलकोबालामिन (विटामिन B12), थायमिन (विटामिन B1) समेत अन्य आवश्यक दवाएं शामिल हैं. इन दवाओं की उपलब्धता से गंभीर और सामान्य दोनों प्रकार के मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है.

अस्पताल के निदेशक ने बताया

बलरामपुर अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता आर्या ने बताया कि कॉरपोरेशन की ओर से नई सूची में शामिल कई दवाएं अस्पताल को प्राप्त हो चुकी हैं और बाकी दवाएं भी जल्द ही मिलने वाली हैं. वहीं सिविल अस्पताल की निदेशक डॉ. कजरी का कहना है कि ईडीएल में बढ़ी हुई कई दवाएं अस्पताल पहुंच चुकी हैं, जिससे मरीजों को अब उपचार में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

नई व्यवस्था से लाखों मरीजों को होगा लाभ

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि विस्तारित ड्रग लिस्ट से अब चिकित्सा सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी और मरीजों को बाजार से महंगी दवाएं खरीदने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी. नई व्यवस्था लागू होने से राज्य के लाखों मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा और सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी.

