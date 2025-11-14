Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3004333
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

खुशखबरी! UP के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी ज्यादा दवाएं, नई ड्रग लिस्ट जारी, कुल 397 दवाओं पर मिलेगा मुफ्त इलाज

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने नई ड्रग लिस्ट जारी की है जिसमें 100 और दवाएं बढ़ा दी गई यानी अब यूपी वालों को सरकारी अस्पतालों पहले से ज्यादा मुफ्त दवाएं मिलेंगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 14, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुशखबरी! UP के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी ज्यादा दवाएं, नई ड्रग लिस्ट जारी, कुल 397 दवाओं पर मिलेगा मुफ्त इलाज

Lucknow : उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की ड्रग सप्लाई सिस्टम में बड़ा सुधार किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने नई ईडीएल (Essential Drug List) लागू कर दी है, जिसमें 100 नई दवाओं को जोड़ दिया गया है. इसके साथ ही अब सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की कुल संख्या 297 से बढ़कर 397 हो गई है. विभाग का दावा है कि नई सूची की सभी दवाएं अगले 1 से 2 महीनों के अंदर सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध करा दी जाएंगी.

ये दवाएं अब अस्ताल से ही मुफ्त मिलेंगी
नई ड्रग लिस्ट में इस बार आईसीयू में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण दवाएं, मल्टी-विटामिन, सूजन और संक्रमण की दवाएं भी शामिल की गई हैं. पहले इन दवाओं की उपलब्धता बेहद सीमित थी, जिसके चलते अस्पतालों को कई बार लोकल पर्चेज के जरिए खरीद करनी पड़ती थी. इससे न सिर्फ प्रक्रियाएं जटिल होती थीं, बल्कि कई मरीजों को समय पर दवाएं नहीं मिल पाती थीं. 

10 नई दवाएं अभी से उपलब्ध
नई सूची लागू होने के बाद ड्रग कॉरपोरेशन ने शुरुआती चरण में लगभग 10 नई दवाओं की आपूर्ति सरकारी अस्पतालों तक पहुंचा दी है. इसमें चाइमोरल (सूजन की दवा), एंटासिड सिरप, मेथाइलकोबालामिन (विटामिन B12), थायमिन (विटामिन B1) समेत अन्य आवश्यक दवाएं शामिल हैं. इन दवाओं की उपलब्धता से गंभीर और सामान्य दोनों प्रकार के मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल के निदेशक ने बताया
बलरामपुर अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता आर्या ने बताया कि कॉरपोरेशन की ओर से नई सूची में शामिल कई दवाएं अस्पताल को प्राप्त हो चुकी हैं और बाकी दवाएं भी जल्द ही मिलने वाली हैं. वहीं सिविल अस्पताल की निदेशक डॉ. कजरी का कहना है कि ईडीएल में बढ़ी हुई कई दवाएं अस्पताल पहुंच चुकी हैं, जिससे मरीजों को अब उपचार में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. 

नई व्यवस्था से लाखों मरीजों को होगा लाभ
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि विस्तारित ड्रग लिस्ट से अब चिकित्सा सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी और मरीजों को बाजार से महंगी दवाएं खरीदने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी. नई व्यवस्था लागू होने से राज्य के लाखों मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा और सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी.

ये भी पढ़ें: पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त की तारीख आई! क्या आपके खाते में आएंगे दो हजार, ऐसे चेक करें स्टेटस

 

TAGS

Lucknow latest news

Trending news

Lucknow latest news
खुशखबरी! UP के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी पहले से ज्यादा दवाएं, नई ड्रग लिस्ट जारी
lakhimpur latest news
लखीमपुर–बहराइच में बाघ और तेंदुए का आतंक बढ़ा, एक बुजुर्ग की मौत, किसान गंभीर घायल
Noida News
नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भंडाफोड़, पति-पत्नी सहित 8 गिरफ्तार,
Hardoi News
सभी को जान से मार दूंगा... दो पक्षों में लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला
Noida News
मोहब्बत में मिला मौत का इनाम, प्रेमी ने गंडासे से काटी गर्दन, नाले में फेंका शव…
Amroha News
कपड़ा गंदा क्यों किया...मां बनी दरिंदगी की मिसाल, मासूम की चीख सुनकर सहम गए लोग!
jalaun news
माचिस से ब्लेड निकाल काटी नस... इंसाफ नहीं तो कोर्ट में जान देने पर तुली विवाहिता
Bihar election result
अखिलेश का दांव खाली, योगी का ‘स्ट्राइक रेट’ भारी! बिहार में सपा चीफ का प्रचार बेअसर
gonda news
मोर्चरी में कांड! गोंडा मेडिकल कॉलेज में शव की दोनों आंखें रहस्यमय तरीके से गायब
aligarh news
तुम बारात लेकर तुरंत निकल जाओ…बारातियों की हरकत पर दुल्हन का दूल्हे पर फूटा गुस्सा