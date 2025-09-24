यूपी के इस जिले के 83 हजार लोगों को इस महीने नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, जानिये क्या है वजह

Ration Card News (अरुण सिंह): यूपी के फर्रुखाबाद जिले के राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर है. जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उनका इस महीने का मुफ्त राशन अटक सकता है. ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन की सख्ती तेज हो गई है. जिले में अभी तक 177023 लोगों का सत्यापन नहीं हो सका है. इनमें 93093 पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं.

83 हजार से ज्यादा लाभार्थियों का रुका मुफ्त राशन

इसके चलते इस माह 83,930 लाभार्थियों का मुफ्त राशन रोक दिया गया है. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के हिस्से का राशन हालांकि वितरित किया गया है. जो लोग इस माह ई-केवाईसी पूरी करा लेंगे उन्हें अगले माह से राशन दिया जाएगा. इस माह का राशन नहीं मिलेगा. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के हिस्से का राशन हालांकि वितरित किया गया है. जो लोग इस माह ई-केवाईसी पूरी करा लेंगे उन्हें अगले माह से राशन दिया जाएगा लेकिन इस माह का राशन नहीं मिलेगा.

जिले में कुल 3.52 लाख राशन कार्ड

जिले में कुल 3,52,660 राशन कार्ड हैं, जिनमें 13,57,852 यूनिट दर्ज हैं. इनमें से 11,80,829 यूनिट की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि 1,77,023 यूनिट की ई-केवाईसी अब भी शेष है. पांच वर्ष से कम आयु के 93,093 यूनिट सूचीबद्ध हैं. विभागीय आंकड़ों के अनुसार 83,930 यूनिट का राशन रोका गया है.

ई-केवाईसी कराने के निर्देश

प्रशासन ने अपूर्ण ई-केवाईसी जल्द कराने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी पात्र उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिल सके और किसी को भी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहना पड़े. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन राशन कार्डों में किसी सदस्य की ई-केवाईसी अधूरी है, केवल उसी सदस्य का खाद्यान्न रोका गया है. बाकी परिवार को उनके हिस्से का राशन दिया जा रहा है.

क्या बोले जिला पूर्ति अधिकारी?

प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि राशन रुकने के बाद अब प्रतिदिन ई-केवाईसी कराने वालों की संख्या बढ़ गई है. जो इस माह प्रक्रिया पूरी करलेंगे, उन्हें अगले महीने से खाद्यान्न मिलना शुरू हो जाएगा. हालांकि इस महीने का रुका हुआ राशन उन्हें नहीं मिलेगा. उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लाभार्थी समय रहते ई-केवाईसी पूरी कर लें, ताकि उनका राशन बाधित न हो. उन्होंने बताया कि पांच साल या उससे कम उम्र के बच्चों का राशन निलंबित नहीं किया है.